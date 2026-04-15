Eventos
La iglesia de las Clarisas de Lorca, punto de peregrinaje por el Año Jubilar en honor a San Francisco de Asís
La apertura del Año Jubilar se celebrará este domingo a las 11 horas con una misa
Exposiciones, visitas guiadas, conferencias y un ciclo de conciertos también se organizarán para conmemorar el VIII Centenario de la muerte del Santo
La ciudad de Lorca sigue haciendo méritos para convertirse en un centro de peregrinación de primer orden. Y es que, además de los singulares Desfiles Bíblico-Pasionales, el amplio patrimonio eclesiástico o la reciente confirmación de Pedro Soler como el primer Santo lorquino, una de las iglesias locales será un punto de referencia durante la celebración del año jubilar convocado por el Vaticano de forma extraordinaria para conmemorar el VIII Centenario de la muerte de San Francisco de Asís.
Así, la iglesia del Monasterio de Santa Ana y Santa María Magdalena de Clarisas ha sido elegida como Templo Jubilar dentro de los acontecimientos previstos hasta el 10 de enero de 2027, por lo que aquellos interesados en obtener la indulgencia plenaria podrán hacerlo en el convento situado en la avenida de Santa Clara. Fulgencio Gil, alcalde de Lorca, así lo desvelaba este miércoles junto a la abadesa del convento, la Madre María Jesús.
"La apertura del Año Jubilar se celebrará este domingo con una Solemne Eucaristía que presidirá el reverendo Juan Fernando Cuenca Molina, de la Orden de Frailes Menores, que estará acompañado musicalmente por el Coro Santa Clara de Asís. Fernando Cuenca es muy cercano a la casa, habiendo compartido momentos muy destacados del monasterio, por lo que debía estar en esta apertura oficial", apuntaba el alcalde, quien aprovechaba para recordar la amplia presencia franciscana en la ciudad, que a lo largo de su historia ha albergado cuatro conventos de la Orden.
Amplio programa
A la apertura del Año Jubilar, este domingo, le seguirá un nutrido programa que incluye celebraciones eucarísticas, exposiciones, visitas guiadas, conferencias y un ciclo de conciertos. "No queremos que sea una celebración cerrada, sino un tiempo abierto al diálogo, la fe y el encuentro fraterno a través de los distintos acontecimientos que se sucederán. Unos acontecimientos que se alargarán en el tiempo hasta la finalización del Año Jubilar, en el que la Gracia Principal será la Indulgencia Plenaria para los fieles que participen bajo las condiciones establecidas" aportaba la abadesa del monasterio de clarisas.
LO MÁS INMEDIATO
Abril
Domingo, 19. Apertura Año Jubilar. Solemne Eucaristía. 11 horas. Iglesia del Monasterio de Santa Ana y Santa María Magdalena de Clarisas.
Mayo
Viernes, 22. Concierto Contemplativo, Coro San Andrés y Santa María de la Arrixaca. Iglesia del Monasterio de Santa Ana y Santa María Magdalena de Clarisas.
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