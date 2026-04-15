Cartas Pokémon y camisetas 'retro' de fútbol en la Feria Nacional del Coleccionismo y Antigüedades de Puerto Lumbreras

La alcaldesa de Puerto Lumbreras, María de los Ángeles Túnez, ha ha presentado la undécima edición de la Feria del Coleccionismo y Antigüedades junto al organizador y presidente de la Asociación Nacional de Coleccionistas ‘Recuerdos’, Juan Antonio Martínez.

Túnez ha explicado que “el próximo fin de semana, Puerto Lumbreras volverá a ser referente nacional en el mundo del coleccionismo con la celebración de la undécima edición de la Feria de Coleccionismo y Antigüedades”.

“Estamos ante un ya tradicional evento anual en el calendario de nuestro municipio en el que los próximos días 18 y 19 de abril, el Centro Deportivo Municipal albergará todo tipo de objetos. Desde los coleccionismos más comunes, tales como sellos, monedas, billetes, discos LP, pines, llaveros, juguetes, hasta los más actuales como los videojuegos o consolas”.

La Primera edil ha indicado que “en cuanto a los expositores, cerca de medio centenar de personas han confirmado asistencia, llegados desde provincias como Ciudad Real, Albacete, Alicante, Valencia, Jaén, Granada, Málaga, Almería o la propia Región de Murcia, y contaremos con 200 mesas expositivas donde se mostrarán los objetos más curiosos en los más de 1.000 metros cuadrados de exposición”.

“Volveremos a disfrutar de la colección de pines del organizador del evento, Juan Antonio Martínez, calificada como la mayor colección de pines de la Región de Murcia y una de las más grandes de España, con más de 21.000 unidades. Un diorama de Playmobil de temática sorpresa presidirá el recinto para que sea visitado por todos los asistentes y contaremos, también, con una amplia muestra de Cartas Pokémon, de Camisetas de Fútbol, de Colección LEGO de F1, de Maquetas de F1 a escala, así como una exposición de cuadros y dioramas 3D elaborados a mano o varias figuras de la serie McFarlane”.

La alcaldesa ha destacado que “como gran novedad este año, el sábado nos visitará la Asociación de Amigos de la Ciencia Ficción de Levante que con sus característicos personajes del cine y la TV harán las delicias de mayores y pequeños pudiendo realizarse fotografías con todos los personajes quien así lo desee. Y, el domingo, será la concentración y ruta de Vehículos Clásicos de más de 25 años que además realizarán una ruta por todo el municipio”.

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Por último, María de los Ángeles Túnez ha querido “invitar a todos los amantes de las antigüedades a que el próximo fin de semana, 18 y 19 de abril, en horario de 10 a 21 horas y 10 a 15 horas respectivamente, tenemos una cita ineludible con los recuerdo y el coleccionismo en el Centro Deportivo Municipal de Puerto Lumbreras con entrada gratuita”.