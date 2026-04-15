Los 40 Sesion`s llegan a Archena en la Semana de la Juventud

La Semana de la Juventud de Archena se prepara para una de sus citas más esperadas: la primera edición de Los 40 Sesion’s en la localidad. El sábado 18 de abril, el Cine de Verano acogerá este evento musical de primer nivel, que contará con la participación de tres de los DJ’s más reconocidos de Los 40: Óscar Martínez, Cristian San Bernardino y Dani Moreno 'El Gallo', conocido por liderar uno de los programas matinales más escuchados del país.

Organizado por la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Archena junto a diversos colectivos juveniles, el evento busca ofrecer una experiencia musical para todos los públicos y consolidar a Archena como referente en actividades juveniles durante todo el año. Además de los DJ’s invitados, participarán artistas locales, reforzando la conexión con la escena musical regional.

Durante la presentación la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, subrayó la relevancia del evento, "la Semana de la Juventud es una de las fechas más esperadas del calendario local. Este año es aún más especial gracias a la colaboración con Los 40, que traerán una gran fiesta musical. Esperamos que el Cine de Verano, desde las 16:00 horas, se llene de música y vida".

Los 40 Sesion’s forman parte de una programación que incluye la tradicional marcha nocturna del viernes y una gala de juventud, en la que se reconocerá el talento de los jóvenes archeneros. Según Fernández, estas actividades reflejan el presente vibrante de Archena y promueven oportunidades, consolidando la ciudad como un espacio activo y creativo para su juventud.

Por su parte, Domingo Camacho, director de Los 40 y Radio Murcia Cadena SER, afirmó que "estar en Archena siempre es motivo de alegría. La acogida de la alcaldesa Patricia Fernández y de la concejalía de juventud ha sido excepcional. Confiamos en que este evento deje el listón a la altura de lo que representa la música de Los 40 y que sea una verdadera fiesta para todos los públicos".

Noticias relacionadas

Con esta primera edición de Los 40 Sesion’s, la Semana de la Juventud 2026 se perfila como un hito musical y social, ofreciendo a vecinos y visitantes una jornada inolvidable de música, diversión y talento local.