Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis Vox MurciaCarlos AlcarazRecuperación Mar MenorInundaciones Los AlcázaresBarracas de MurciaCierre asadero
instagramlinkedin

Los 40 Sesion`s llegan a Archena en la Semana de la Juventud

El Cine de Verano acogerá el 18 de abril a Dani Moreno ‘El Gallo’, Oscar Martínez y Christian San Bernardino

Joaquin Guillén y Domingo Camacho, con la alcaldesa de Archena en un momento de la presentación de los 40 sesion's

Joaquin Guillén y Domingo Camacho, con la alcaldesa de Archena en un momento de la presentación de los 40 sesion's / La Opinión

La Opinión

La Opinión

La Semana de la Juventud de Archena se prepara para una de sus citas más esperadas: la primera edición de Los 40 Sesion’s en la localidad. El sábado 18 de abril, el Cine de Verano acogerá este evento musical de primer nivel, que contará con la participación de tres de los DJ’s más reconocidos de Los 40: Óscar Martínez, Cristian San Bernardino y Dani Moreno 'El Gallo', conocido por liderar uno de los programas matinales más escuchados del país.

Organizado por la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Archena junto a diversos colectivos juveniles, el evento busca ofrecer una experiencia musical para todos los públicos y consolidar a Archena como referente en actividades juveniles durante todo el año. Además de los DJ’s invitados, participarán artistas locales, reforzando la conexión con la escena musical regional.

Durante la presentación la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, subrayó la relevancia del evento, "la Semana de la Juventud es una de las fechas más esperadas del calendario local. Este año es aún más especial gracias a la colaboración con Los 40, que traerán una gran fiesta musical. Esperamos que el Cine de Verano, desde las 16:00 horas, se llene de música y vida".

Los 40 Sesion’s forman parte de una programación que incluye la tradicional marcha nocturna del viernes y una gala de juventud, en la que se reconocerá el talento de los jóvenes archeneros. Según Fernández, estas actividades reflejan el presente vibrante de Archena y promueven oportunidades, consolidando la ciudad como un espacio activo y creativo para su juventud.

Por su parte, Domingo Camacho, director de Los 40 y Radio Murcia Cadena SER, afirmó que "estar en Archena siempre es motivo de alegría. La acogida de la alcaldesa Patricia Fernández y de la concejalía de juventud ha sido excepcional. Confiamos en que este evento deje el listón a la altura de lo que representa la música de Los 40 y que sea una verdadera fiesta para todos los públicos".

Noticias relacionadas

Con esta primera edición de Los 40 Sesion’s, la Semana de la Juventud 2026 se perfila como un hito musical y social, ofreciendo a vecinos y visitantes una jornada inolvidable de música, diversión y talento local.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la olla exprés más completa del mercado: compatible con inducción y por menos de 37 euros
  2. Ya hay fecha para la apertura del nuevo gigante del bricolaje que ocupará las antiguas instalaciones de Cash Europa en Murcia
  3. Los conciertos sobre el río Segura, 'una novedad que ha llegado a Murcia para quedarse
  4. Matan a un murciano de una paliza en plena calle en Hellín
  5. Del aislamiento a la competitividad: la apuesta por los caminos rurales en la Región de Murcia
  6. Las lluvias dejan calles anegadas en Mazarrón y el viento pone este lunes en alerta a varias zonas de la Región
  7. Macrorredada en Lo Campano y Los Dolores: más de 80 agentes participan en un operativo con al menos cuatro detenidos
  8. Problemas en el tranvía de Murcia: un camión alcanza la catenaria y obliga a habilitar buses alternativos

Los 40 Sesion`s llegan a Archena en la Semana de la Juventud

Cartas Pokémon y camisetas 'retro' de fútbol en la Feria Nacional del Coleccionismo y Antigüedades de Puerto Lumbreras

El Colegio de Médicos visita Caravaca de la Cruz para poner en valor la profesión médica del noroeste de la Región

El Colegio de Médicos visita Caravaca de la Cruz para poner en valor la profesión médica del noroeste de la Región

La movilización logra frenar el desahucio de una mujer de 63 años y su familia en Alcantarilla

La movilización logra frenar el desahucio de una mujer de 63 años y su familia en Alcantarilla

El Ayuntamiento de Lorca diseña un plan valorado en 200.000 euros para revitalizar las diputaciones costeras

El Ayuntamiento de Lorca diseña un plan valorado en 200.000 euros para revitalizar las diputaciones costeras

El PSOE de Lorca reclama la rehabilitación del porche de San Antonio y la muralla cercana

El PSOE de Lorca reclama la rehabilitación del porche de San Antonio y la muralla cercana

Caravaca desplegará el mayor dispositivo de seguridad y emergencias de su historia para las Fiestas de la Vera Cruz 2026

Caravaca desplegará el mayor dispositivo de seguridad y emergencias de su historia para las Fiestas de la Vera Cruz 2026

El Claustro de La Merced de Lorca volverá a vibrar a través del folklore este sábado

El Claustro de La Merced de Lorca volverá a vibrar a través del folklore este sábado
Tracking Pixel Contents