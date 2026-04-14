El PSOE de Lorca reclama la rehabilitación del porche de San Antonio y la muralla cercana

El estado tanto del Porche de San Antonio, la única puerta medieval conservada en Lorca, como de la muralla cercana se confirma como uno de los grandes puntos de fricción entre el equipo de Gobierno y el principal partido de la oposición. Y es que, las críticas del PSOE hacia la Administración local a cuenta del estado "de abandono" del monumento son continuas. Nines Mazuecos, concejala socialista en el Ayuntamiento, se desplazaba este martes hasta el lugar para reclamar la rehabilitación urgente del conjunto, especialmente tras el derrumbe registrado durante el fuerte episodio de lluvias que azotó el municipio durante el mes de marzo del pasado año.

Imagen de archivo del derrumbe en la muralla, reforzado desde entonces. / Daniel Navarro

"Es vergonzoso que, en los días de mayor proyección turística, la única puerta medieval que se conserva en la Región de Murcia presentara suciedad y unas pinturas murales en avanzado estado de deterioro", ampliaba la edil; quien además aprovechaba para recriminar al Consistorio la no obtención de ayudas europeas destinadas –entre otras cuestiones– a reparar el muro. "El gobierno de Fulgencio Gil solo trabaja con las subvenciones que le dejamos en bandeja. Han sido incapaces de conseguir nuevos fondos y, lo que es peor, están perdiendo los que ya estaban asegurados" aseveraba Mazuecos.

En estudio

Poco después de la comparecencia de la concejala socialista, fuentes municipales salían al paso de las mismas para desmentir las palabras de la que fuera edil de Cultura durante el mandato anterior, así como para actualizar el estado de las gestiones emprendidas para rehabilitar la muralla. En relación con las futuras obras, estas mismas voces explicaban que actualmente "se está estudiando técnicamente el problema de humedades en el Porche de San Antonio", y que "está previsto restablecer el tramo de la muralla medieval afectado por la DANA".