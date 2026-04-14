Inversión de 1,4 millones para mejorar la eficiencia energética del IES Sanje de Alcantarilla

El Gobierno regional invierte más de 1,4 millones de euros en la rehabilitación energética del IES Sanje de Alcantarilla para mejorar la eficiencia energética, el aislamiento y el confort en el centro, y reducir el consumo eléctrico.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, visitó recientemente las obras junto a la alcaldesa de la localidad, Paqui Terol, y la directora del IES Sanje, Isabel Saturno.

Los trabajos se realizan en tres de las ocho construcciones, en concreto en el edificio principal (A), los talleres (B) y el edificio destinado a aulario (C). Las obras se centrarán en la envolvente de las construcciones, fachadas y cubiertas, con el objeto de mejorar su aislamiento y reducir la demanda energética de cada inmueble; se sustituirán carpinterías y vidrios; se trabaja sobre patologías puntuales en pilares, principalmente, del bloque C, además de sanear las fachadas de los bloques A y C y mejorar la accesibilidad en la planta primera del bloque C.

En el edificio de aulario C se sustituirá la cubierta plana y se instalará una planta fotovoltaica para el autoconsumo eléctrico, con una potencia de 100 kW, que garantice la reducción del 30 por ciento del consumo actual de energía primaria. Las obras tienen un plazo de ejecución de seis meses y está previsto que finalicen en verano.

El IES Sanje forma parte de los inmuebles beneficiados por el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep), del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cofinanciado con fondos europeos NextGenerationEU, con una inversión total que supera los 10 millones de euros, junto con los IES Beniaján (Murcia), IES Isaac Peral (Cartagena), IES Francisco de Goya (Molina de Segura), IES Salzillo (Alcantarilla, IES Ricardo Ortega (Fuente Álamo) y el IES Pedro García Aguilera (Moratalla). Las obras han finalizado ya en el IES Francisco de Goya, se están ultimando en el IES Ricardo Ortega y están en marcha en el resto de institutos, salvo en el IES Salzillo, donde se iniciarán en breve.

El consejero de Educación explicó que “desde el Gobierno regional trabajamos con una planificación y una estrategia de rehabilitación energética, basada en auditorías, proyectos y obras concretas con el fin de optimizar los recursos y responder a las necesidades de la comunidad educativa”.

Obras en el IES Francisco Salzillo

Además, en Alcantarilla comenzarán en breve las obras de rehabilitación energética integral del IES Francisco Salzillo, que afectará a todo el centro educativo y que incluye cambio de ventanas, sustitución de persianas, instalación de planta fotovoltaica de 100 kW, renovación de la cubierta del porche, de gimnasio y del salón de actos, se actuará en las fachadas y se reformará el aulas-taller (antigua casa del conserje) para crear dos aulas nuevas. Los trabajos tienen una inversión que superan los dos millones de euros.

Inversión de 79,3 millones en 108 centros educativos

El Gobierno regional ha llevado a cabo la mayor inversión en modernización energética realizada en la educación pública desde 2020, destinando 79,3 millones de euros para mejorar las condiciones térmicas y energéticas de 108 centros educativos de la Región.

Se han invertido 29,6 millones en eficiencia energética y retirada de fibrocemento, 4,2 millones en delegaciones a los ayuntamientos de Murcia, Cartagena y Alcantarilla para llevar a cabo obras de cambio de cubiertas en centros educativos, 10,6 millones en la rehabilitación energética de siete centros dentro del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (Pirep), 4,5 millones en la climatización completa de centros, 29,8 millones en obras nuevas con climatización y medio millón de euros para actuaciones en centros educativos del municipio de San Pedro del Pinatar.

Las obras consisten principalmente en trabajos en la envolvente de los edificios, renovación de cubiertas, retirada de fibrocemento, instalación de placas solares, incorporación de aislamiento en cerramientos, sustitución de elementos de carpinterías y vidrios por soluciones de alta eficiencia, sustitución de luminarias por tecnología LED e instalación de sistemas más eficientes como la aerotermia, así como climatización, en algunos casos. Estas actuaciones permiten bajar la temperatura hasta en ocho grados en verano en el interior de los edificios.

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“Hablamos de actuaciones reales que se traducen en mejoras tangibles: más confort en las aulas, mejor aislamiento, menor consumo energético y mejores condiciones para enseñar y aprender. Apostamos por centros más eficientes, con renovables, que nos permiten ofrecer una educación de calidad”, afirmó Marín.