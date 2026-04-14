El Colegio de Médicos visita Caravaca de la Cruz para poner en valor la profesión médica del noroeste de la Región

La Junta Directiva del Colegio de Médicos de la Región de Murcia se ha trasladado a Caravaca de la Cruz dentro de los actos conmemorativos planificados para conmemorar el 130 aniversario de la institución.

La jornada ha consistido en un encuentro con las autoridades municipales para valorar la situación sanitaria y profesional en cada área

La jornada ha consistido en un encuentro con las autoridades municipales para valorar la situación sanitaria y profesional en cada área, conocer las preocupaciones por la calidad de la asistencia sanitaria y la difusión de la efeméride a médicos y ciudadanos de la comarca, así como la celebración en el municipio de la reunión de la Junta Directiva del Colegio.

El acto se ha celebrado en el salón de actos del Hospital Comarcal del Noroeste y ha reunido a autoridades locales -entre los que se encontraban el alcalde del municipio, José Francisco García, y la concejala de Servicios Sociales y Salud, Lydia Melgares-, a los miembros de la Junta Directiva del Colegio, la directora gerente del área 4 de salud, Juana Fernández, jefes de servicio del centro hospitalario, directores y subdirectores médicos, así como médicos del área.

Durante su discurso, el presidente del Colegio, Francisco Miralles, ha subrayado la importancia del trabajo de todos los facultativos que ejercen y han ejercido en el área 4 de salud, cuya labor es imprescindible cuando se habla de la historia de la Medicina en el noroeste de la Región.

Además, Miralles ha remarcado que la comarca del noroeste cuenta con profesionales que hacen todo lo posible, con los recursos disponibles, para que la atención sanitaria en la periferia ofrezca las mayores garantías y sea de excelencia para que los ciudadanos reciban un servicio de primera categoría, sin distinción por zona geográfica.

El presidente del Colegio ha reiterado el apoyo de la institución a la puesta en marcha, sin más dilación, de una UCI en el Hospital Comarcal del Noroeste

El presidente del Colegio ha reiterado el apoyo de la institución a la puesta en marcha, sin más dilación, de una UCI en el Hospital Comarcal del Noroeste, que contribuya a aumentar la capacidad asistencial y permita dar respuestas más adecuadas a los pacientes y profesionales.

Finalmente, ha recordado grandes avances en el área, como la identificación de difícil cobertura y la ampliación de Urgencias y quirófanos y ha puesto el foco en la inquietud para mejorar la Atención Primaria con plantillas mejor dotadas para ser más resolutivos, ofrecer mayor calidad en la asistencia y reducir la saturación de los servicios de Urgencias.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, José Francisco García, ha reconocido “la excelencia, la ética y el servicio público” de los médicos y del Colegio, que, “ha sabido adaptarse a los cambios sociales, científicos y tecnológicos, manteniendo siempre como eje central la dignidad del paciente y la vocación de la profesión”.

García se ha sumado al “homenaje a generaciones de médicos que, con su conocimiento y humanidad, han contribuido a construir una sociedad más saludable y más justa”.

El alcalde ha remarcado que “el Colegio de Médicos es y ha sido un referente de rigor, formación continua y defensa de los valores de la profesión” y ha concluido que “este 130 aniversario sirva como impulso para seguir avanzando con la misma ilusión y responsabilidad que los médicos han demostrado hasta ahora”.

En palabras de la gerente del área 4 de salud, Juana Fernández Buendía, “el Colegio de Médicos protege y vela por quienes ejercemos esta profesión, para que podamos hacer una Medicina con garantías, con la formación adecuada y con dignidad”, del mismo modo que ha declarado que “somos las caras de una misma moneda y existimos porque existen los pacientes”.

Fernández ha hecho una comparativa rápida de la Medicina a lo largo de 130 años de historia y ha apuntado a “una época de cambios y de Inteligencia Artificial en la que los médicos sabemos que un algoritmo nunca va a cambiar una conversación o el entendimiento de un médico cuando trata a su paciente”.

En este sentido, se ha preguntado “qué pensaría un médico de 1896 si viera todo lo que los médicos hacemos en la actualidad” y ha subrayado que “estamos conmemorando 130 años de médicos que hemos elegido estar en el mundo por y para los demás, en situaciones de crisis, pandemias y, concretamente en el noroeste de la Región, cuando se cierran los caminos y las comunicaciones”.

Finalmente, ha recalcado que “el deseo para el área del noroeste es que sea un lugar al que los profesionales quieran venir y que los pacientes sientan que reciben una buena atención”.

130 años que viajan por las comarcas

Está previsto que estos micro eventos, bajo la misma estructura, tengan lugar el 4 de mayo en Cartagena, en Murcia en junio, en Yecla en septiembre y en Lorca en el mes de noviembre.

Lema del aniversario: vitales, acompañando la vida desde hace 130 años

El eslogan escogido para conmemorar esta efeméride ha seguido con la estela ya marcada en la renovación del logo del Colegio –en el año 2024- que incorporó el lema ‘Presencia vital’.

De nuevo, el Colegio apuesta por remarcar la condición de “vital” que supone el trabajo de la profesión médica y del Colegio como órgano que garantiza la regulación de la misma y que vela por la calidad del acto médico.

Material y difusión

Durante la presentación, celebrada en el salón de actos del Hospital Comarcal del Noroeste / La Opinión

Para hacer llegar este mensaje a todos los rincones de la Región de Murcia, el Colegio estará presente, además, en los medios de comunicación, con entrevistas y espacios divulgativos e informativos; en redes sociales, con campañas de vídeos, gráficas y textos; y con la proyección de un documental, dirigido a trasladar la realidad del trabajo del médico y del Colegio.

Eventos habituales con el toque 130 y la inauguración de la nueva sede

Este año se mantendrán todos los actos anuales que organiza el Colegio, incorporando la estética y el sello del aniversario. Así, en junio está prevista la bienvenida a los nuevos colegiados, en noviembre el homenaje a los colegiados honoríficos y los que cumplen las bodas de oro de la colegiación y en octubre la gala de entrega de premios, además de la inauguración de la nueva sede colegial, que abrirá sus puertas este año, situada entre la avenida de Zaraiche, el Camino Viejo de Monteagudo y la calle Cuenca.