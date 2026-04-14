El Claustro de La Merced de Lorca volverá a vibrar a través del folklore este sábado

El célebre 'Tío Pillo', una de las figuras más relevantes del folklore lorquino, volverá a ser recordado este sábado. De ello se encargará la sección juvenil de la agrupación Coros y Danzas Virgen de las Huertas que, siguiendo la tradición, volverá a organizar la Muestra Infantil de Folklore 'Tío Pillo', que ya alcanza su decimoquinta edición.

Una vez más, el claustro del antiguo convento de la Merced acogerá el evento, que dará comienzo a partir de las 20:30 horas de este sábado, 18 de abril. "Unirá danza, teatro y tradición en una propuesta pensada para toda la familia y para todos los lorquinos, siendo un acto de acceso gratuito hasta completar el aforo", señalaba el responsable edil de Cultura, Santiago Parra, durante la presentación.

La presentación se llevaba a cabo en el mismo lugar que acogerá el evento: el Claustro de La Merced. / L.O.

"Se representará el cuento de 'Aladín', una versión actualizada del texto tradicional, destacando piezas de indumentaria árabe que heredamos de nuestros antepasados, así como piezas de la alfarería. Además, como viene siendo habitual, participará un grupo invitado, que en este caso será el Grupo de Danzas Doña Urraca, una agrupación con más de 75 años de historia procedente de Zamora", apuntaba por su parte Ana Belén Sánchez, presidenta de la Sección Juvenil del grupo.

Al respecto de la muestra, cabe destacar que está íntegramente organizada por la ‘Sección Juvenil’ y los monitores de la Escuela de Folklore, que durante todo el año dan clases de baile, guitarra y laúd en la sede del grupo que se encuentra en el Huerto de la Rueda, donde también todos los viernes se dan clases de bordado tradicional. También cabe mencionar la autoría del cartel de este año, a cargo de María José Sánchez Lario.

40º aniversario

Por último, Sánchez añadía que: "Coros y Danzas Virgen de las Huertas se ve envuelto en la celebración de su 40 aniversario, y ultimando detalles para actos a desarrollar durante el mes de mayo en torno al Santuario Patronal y a los cultos de Santa María la Real de las Huertas; así como otros detalles que se irán desvelando a lo largo de este 2026".