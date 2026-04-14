Caravaca desplegará el mayor dispositivo de seguridad y emergencias de su historia para las Fiestas de la Vera Cruz 2026

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha diseñado un dispositivo especial de seguridad y emergencias sin precedentes en cuanto a su magnitud con motivo de las próximas Fiestas de Moros, Cristianos y Caballos del Vino 2026 en honor a la Vera Cruz. Este operativo, que se desarrollará del 30 de abril al 5 de mayo, movilizará a más de 550 efectivos y responde al crecimiento continuo de estas celebraciones, así como a la previsión de una afluencia masiva de visitantes debido a la coincidencia de los principales actos con el puente de mayo.

El alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, ha presidido la Junta Local de Seguridad en la que se ha aprobado la actualización del Plan de Actuación ante Emergencias de la Vera Cruz, documento marco que estructura la coordinación de todos los recursos humanos y materiales implicados.

La Junta Local de Seguridad aprueba el nuevo Plan de Actuación ante Emergencias, que refuerza la coordinación y mejora la capacidad de respuesta ante incidencias

El alcalde ha subrayado que “estas fiestas son posibles gracias a la implicación y responsabilidad de miles de caravaqueños que las hacen únicas, y cuentan además con un dispositivo preventivo de seguridad y sanitario preparado para ofrecer una respuesta eficaz ante cualquier situación de emergencia”. Asimismo, ha querido trasladar su agradecimiento a todos los servicios públicos implicados “por el esfuerzo y la profesionalidad que demuestran durante estos días” y ha destacado “el comportamiento cívico ejemplar de los caravaqueños, clave para el buen desarrollo de las celebraciones”.

Refuerzo sin precedentes del operativo

Junta Local de Seguridad de las Fiestas de Caravaca / Enrique Soler

El dispositivo contará con alrededor de 550 efectivos en el ámbito de seguridad y emergencias, configurando el mayor despliegue realizado hasta la fecha en el municipio. En él participarán Policía Local —con la totalidad de su plantilla operativa reforzada—, Guardia Civil —incluyendo varias unidades especiales como la USECIC—, así como vigilantes de seguridad privada encargados del control de accesos en zonas de gran afluencia.

El dispositivo sanitario contará con 60 ambulancias y cinco Puestos de Atención Avanzada, tres de ellos ubicados en puntos estratégicos aledaños a la Carrera de los Caballos del Vino

En el ámbito sanitario, se ha llevado a cabo otro importante refuerzo de recursos. El dispositivo dispondrá de 60 ambulancias, distribuidas entre unidades de Soporte Vital Avanzado y Básico, incluyendo recursos del Hospital Comarcal, Hospital Ribera, Cruz Roja y Protección Civil. Asimismo, se desplegarán cinco Puestos Sanitarios Avanzados, tres más que en la edición anterior.

Como novedad destacada, durante la tradicional Carrera de los Caballos del Vino en el entorno del Castillo se pasará de un único puesto sanitario a tres, reforzando de forma significativa la capacidad de respuesta en este punto crítico.

En total se habilitarán seis zonas de aparcamiento disuasorio, sumando dos mil plazas más que el año anterior

El dispositivo sanitario se completa con el refuerzo de personal del Hospital Comarcal del Noroeste, así como con el apoyo del Hospital Ribera y el incremento de recursos en el Área IV de Salud y el servicio de emergencias 061.

Además, el operativo contará con cerca de 50 efectivos de Cruz Roja, más de 80 miembros de Protección Civil procedentes de Caravaca y otros municipios de la Región, y 20 efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento. Todo ello estará coordinado por un equipo profesional encargado de la gestión integral de emergencias.

Movilidad y prevención

En materia de movilidad, se habilitarán seis zonas de aparcamiento disuasorio y se ampliará el parking de la calle Profesora Encarna Guirao para sumar 2.000 plazas más, lo que permitirá duplicar la capacidad total de estacionamiento disponible respecto al año anterior. Asimismo, se difundirá un mapa informativo para facilitar el acceso y la planificación de los asistentes.

Otra de las medidas adicionales es la distribución pulseras identificativas para niños con datos de contacto, con el fin de agilizar su localización en caso de extravío.