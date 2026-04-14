El Ayuntamiento de Lorca diseña un plan valorado en 200.000 euros para revitalizar las diputaciones costeras

El Ayuntamiento de Lorca buscará, a través de la concesión de dos ayudas procedentes del Grupo de Acción Local de Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia, revitalizar las pedanías de la costa por medio de dos proyectos estratégicos. Ángel Meca, edil de Pedanías, así lo detallaba, significando que las diputaciones beneficiadas serán tanto Ramonete como Garrobillo.

En la primera de ellas, el objetivo será desarrollar el denominado como 'Proyecto de adecuación de la Residencia Medioambiental de Puntas de Calnegre', destinado a mejorar de forma integral el principal recurso turístico del lugar. "La idea es dotar al enclave de una infraestructura adecuada para el uso y disfrute de los vecinos de Lorca y turistas en general de la provincia", apuntaba el concejal.

Albergue de Puntas de Calnegre. / L.O.

Para ello, el importe solicitado es de 149.916,65 €, y se contempla la adecuación del depósito de aguas residuales del albergue, de la zona de sombraje del patio y de la cubierta del edificio para rehabilitar los daños existentes; la instalación de placas solares para autoconsumo energético y de mobiliario para el comedor y aula polivalente; así como la rehabilitación de la puerta de entrada al recinto y pintura interior en edificio de habitaciones dobles, pintura exterior del edificio principal y de la barandilla exterior. Del mismo modo, se mejorará la accesibilidad del recinto instalando cartelería y señalética informativa que dispondrá de código NaviLens para que las personas ciegas o con baja visión puedan detectarlos con su teléfono móvil y 3 paneles de sensibilización ambiental, que servirán para que la población tome conciencia de los recursos naturales y se sensibilice en su conservación y protección.

"Dentro de los objetivos específicos del proyecto se encuentran la promoción del asentamiento de la población en el territorio, que este cuente con mayores infraestructuras de ocio y calidad; la dinamización de la población local con relación al valor del patrimonio cultural y natural; el fomento de la preservación y sensibilización del Medio Ambiente, una mayor utilización de los espacios públicos, mejorando la imagen de los mismos para los visitantes, potenciales turistas y residentes y el desarrollo de un turismo responsable, además de la inclusión de personas con discapacidad a través de la cartelería y señalética", explicaba Meca Ruzafa.

Ángel Meca, en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

Por otro lado, también se ha desarrollado el proyecto 'Creación de parque infantil en El Cantar, en la pedanía de Garrobillo' donde, según explicaba el edil, además de juegos infantiles y biosaludables, se colocarán bancos, zonas de sombraje y paneles informativos medioambientales, además de carteles inclusivos con sus códigos Navilens, por un importe total de 44.583 euros.

Desde 2023

Al respecto de estas ayudas, Ángel Meca recordaba que el Ayuntamiento puede optar a ellas gracias a la adhesión en julio de 2023 a GALPEMUR. "Este tipo de iniciativas son de gran importancia para la dinamización de las zonas más alejadas del casco urbano, puesto que estos proyectos posibilitan un desarrollo sostenible del litoral y la visibilidad de localizaciones ricas, pero más rurales, ofreciendo nuevas oportunidades a sus habitantes, que podrán ver incrementado el número de visitantes y turísticas. Lo que buscamos es la dinamización de la población local en relación con el valor del patrimonio natural, histórico, etc. del municipio", terminaba.