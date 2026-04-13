El nuevo centro de salud de Lorquí abre más amplio y más accesible

El centro de salud de Lorquí ha abierto sus puertas este lunes tras años de peticiones de los vecinos y del Ayuntamiento del municipio. Las obras, que se han alargado durante dos años, han tenido un coste final de 4.200.000 euros procedentes de los fondos Next Generation del Gobierno de España.

La superficie de 848 metros cuadrados construidos en sótano y 1.107 metros en planta baja supera considerablemente al anterior centro de salud, que había quedado obsoleto precisamente por la falta de espacio en un municipio cuya población sigue creciendo. El nuevo ambulatorio atenderá a los casi 8.000 habitantes del municipio y cuenta con seis salas más que el anterior, tres para consultas médicas y tres de enfermería. El alcalde de Lorquí, Joaquín Hernández, aseguraba que es una reivindicación de más de 15 años: “Nos sentimos muy satisfechos de poder contar con este centro moderno, amplio y accesible”.

Algunas novedades son las salas específicas para técnicas especiales, lactancia, atención a la mujer, para la enfermera escolar y consultas polivalentes, así como una nueva consulta de trabajo social más accesible. También se habilitarán espacios para el desarrollo de talleres de atención grupal, educación maternal y servicios de cirugía menor.

López Miras, durante la inauguración del nuevo centro de salud de Lorquí / L.O.

Durante la inauguración, han destacado especialmente la colaboración entre administraciones: el Ayuntamiento de Lorquí ha cedido el terreno para la construcción, la Comunidad Autónoma ha llevado a cabo la licitación y tramitación del proyecto, y el Gobierno central ha asumido la financiación de la infraestructura, como ha destacado Francisco Lucas, delegado del gobierno en la Región, que también ha alabado al alcalde ilorcitano por su reivindicación.

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Por su parte, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha asegurado que es “un día importante para Lorquí, y por lo tanto para la Región de Murcia”. El presidente, al igual que el resto de autoridades, se ha interesado por conocer a los médicos, enfermeros y trabajadores del centro guiados por Beatriz Ríos, la coordinadora del mismo.