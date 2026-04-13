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Guardia Civil investiga a dos personas por explotación laboral en la zona de Lorca y Puerto Lumbreras

La operación arrancaba después de que dos de los ocho trabajadores afectados denunciaran no tener contrato y vivir en "condiciones precarias de higiene"

Imagen de la operación facilitada por la Guardia Civil.

Imagen de la operación facilitada por la Guardia Civil. / Guardia Civil

Daniel Navarro

Daniel Navarro

Bajo el nombre de 'Caprines', la Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado una operación contra la trata de seres humanos y la explotación laboral de la que se informaba este lunes. Según fuentes de la Benemérita, todo se ponía en marcha después de que dos trabajadores extracomunitarios denunciaran estar trabajando sin contrato en una explotación caprina de Lorca y que, además, estaban alojados en caravanas dentro de la finca, en condiciones precarias de higiene.

En colaboración con la Inspección de Trabajo de la Comunidad Autónoma, agentes del Instituto Armado actuaban en varias explotaciones ganaderas de Lorca y Puerto Lumbreras, donde detectaban a ocho ciudadanos extranjeros trabajando sin contrato, uno de los cuales tenía en vigor una orden de expulsión del territorio nacional.

Agente de la Guardia Civil

Agente de la Guardia Civil / CEDIDO POR GUARDIA CIVIL

Estos hechos permitían abrir una investigación para esclarecer la responsabilidad de dos personas por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. Concretamente, los investigados son el propietario de la empresa y un encargado, este último de la misma nacionalidad que los trabajadores, que presuntamente se encargaba de su captación y distribución diaria entre las explotaciones.

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Especial vulnerabilidad

Según la Guardia Civil, los investigados se estarían aprovechando de la situación de especial vulnerabilidad de las víctimas para ofrecerles trabajo sin contrato y en condiciones laborales y de alojamiento precarias. En cuanto a la situación actual de los ocho trabajadores, fuentes del cuerpo señalaban que han sido atendidos e informados de los derechos que les asisten como víctimas de delito en España.

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