La Ermita de San Clemente de Lorca será iluminada de forma integral por primera vez

Los trescientos metros de muralla que serán iluminados próximamente no serán los únicos elementos del Castillo de Lorca que salgan de la oscuridad en el futuro cercano. Y es que, según anunciaba la edil delegada de Desarrollo Local, Rosa Medina, tanto la Ermita de San Clemente como su entorno más inmediato serán objeto de un proyecto especialmente diseñado para, por primera vez, recibir luz en horario nocturno.

Financiado por la Unión Europea mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Fondos Next Generation EU, el proyecto cuenta con un presupuesto de 47.704,70 euros y un plazo de ejecución de dos meses, estando previsto su inicio a lo largo de este mes. En este sentido cabe recordar que la Ermita de San Clemente, cuyo origen se remonta al siglo XIII tras la capitulación de la ciudad en 1244, fue el primer templo cristiano y núcleo central del barrio medieval de Alcalá. Además, en los últimos meses, está siendo objeto de una rehabilitación integral con el objetivo de que pueda abrirse al público.

Estado actual de las obras en la Ermita de San Clemente. / L.O.

"Esta intervención supone un paso más en la recuperación integral de nuestro patrimonio, permitiendo que la Ermita de San Clemente y su entorno puedan ser disfrutados también en horario nocturno, con una iluminación eficiente y adaptada a su valor histórico", significaba la edil.

Datos técnicos

Con respecto al proyecto en sí, cabe destacar que contempla la iluminación mediante balizas en todo el recorrido turístico de la zona anexa a la ermita, así como del paseo de ronda y del propio templo. Para ello, se instalarán más de una treintena de focos de diferente tipología, así como 25 tiras LED en barandilla, alcanzando una potencia total instalada de 1.829 W.

Así, la iluminación del recorrido se llevará a cabo mediante balizas bajas, integradas con el paisaje, equipadas con ópticas asimétricas que evitan deslumbramientos y únicamente bañan el suelo; mientras que en la zona de la ermita se instalarán proyectores con distintos haces de luz y control punto por punto, lo que permitirá iluminar de forma diferenciada las distintas zonas del conjunto. Todas las luminarias contarán con temperatura de color cálida fija y serán regulables en intensidad. En la zona del paseo de ronda se actuará de manera similar, mediante la instalación de proyectores tipo bañador de pared, junto con tiras LED en las barandillas metálicas sobre suelo tipo trámex, completando así una intervención que combina funcionalidad, eficiencia energética y respeto patrimonial.