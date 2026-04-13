El Círculo de Economía de la Región de Murcia se une al proyecto ‘Amigos del Camino de la Cruz de Caravaca’

El Círculo de Economía de la Región de Murcia ha formalizado su adhesión al distintivo ‘Amigos del Camino de la Cruz de Caravaca’, en un acto celebrado en el Casino de Murcia, en el que se ha firmado un acuerdo de colaboración con la Fundación Camino de la Cruz.

El acto ha contado con la participación de la presidenta de la Fundación Camino de la Cruz de Caravaca y consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, quien ha destacado que “la incorporación del Círculo de Economía al distintivo de ‘Amigos del Camino de la Cruz de Caravaca’ tiene un significado especial. No se trata solo de una incorporación más, sino de la entrada en este proyecto de una entidad que representa el liderazgo empresarial, a través de los directivos, además del conocimiento y la capacidad de generar propuestas para el desarrollo económico de nuestra Región”.

Por su parte, el presidente del Círculo de Economía de la Región de Murcia, Joaquín Hernández Muñoz, ha añadido que “convertirnos en ‘Amigos de Camino de la Cuz de Caravaca’ nos llena de satisfacción y refuerza nuestro compromiso con la promoción del Camino. Agradecemos a la Fundación Camino de la Cruz que nos haya concedido el honor de ser de las primeras instituciones en firmar este acuerdo. Pondremos nuestro empeño en que los valores que representa sean una referencia para nosotros y colaboraremos en la promoción del turismo religioso como importante motor de desarrollo económico de nuestra Región”.

Al acto también ha asistido el alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, quien ha recordado que “el Año Jubilar está consiguiendo vertebrar la Región y en especial la comarca del Noroeste, dando nuevas oportunidades”, en este sentido ha destacado que “se debe de seguir apostando por un evento como es el Año Jubilar”.

Por su parte, la concejala de Turismo del consistorio caravaqueño, Ana Belén Martínez, destacado que “Caravaca se ha convertido en un referente turístico”, sobre el acuerdo destacó que “el Círculo de Economía lo forman empresarios clave en la Región de Murcia, que en este caso vienen a aunar esfuerzos en la promoción del Jubilar”.

También han estado presentes el Hermano Mayor de la Cofradía de la Vera Cruz de Caravaca, Jesús López, el director del Itrem, Juan Francisco Martínez, y miembros del patronato de la Fundación Camino de la Cruz.

Comprometidos con la promoción del Jubileo

Con esta adhesión, el Círculo de Economía se incorpora a la red de entidades comprometidas con la promoción y difusión del Camino de la Cruz de Caravaca, contribuyendo a consolidar este itinerario como uno de los referentes del turismo de peregrinación y cultural a nivel nacional.

El Círculo de Economía se incorpora a la red de entidades comprometidas con la promoción y difusión del Camino de la Cruz de Caravaca

Círculo de Economía

La consejera Carmen María Conesa, durante el acto de adhesión al proyecto / Enrique Soler

El Círculo de Economía de la Región de Murcia es una entidad que agrupa a directivos, empresarios y profesionales de referencia en distintos sectores, constituyendo un espacio de análisis, reflexión y generación de propuestas orientadas al desarrollo económico, la competitividad empresarial y la mejora del entorno socioeconómico regional. Su actividad impulsa el diálogo entre empresa, administración y sociedad, posicionándose como un agente relevante en el ámbito estratégico de la Región.

Su actividad impulsa el diálogo entre empresa, administración y sociedad, posicionándose como un agente relevante en el ámbito estratégico de la Región

La incorporación de esta entidad aporta una dimensión social y económica clave al proyecto del Camino de la Cruz, favoreciendo la implicación del tejido productivo regional en su desarrollo y consolidación. Asimismo, la colaboración refuerza el papel del Camino de la Cruz como eje vertebrador del territorio, dinamizando sectores como la hostelería, el comercio, el transporte o los servicios.

El distintivo ‘Amigos del Camino de la Cruz de Caravaca’ simboliza el compromiso compartido entre instituciones, empresas y sociedad civil para impulsar este proyecto estratégico, promoviendo la cooperación y visibilizando el trabajo conjunto en torno a uno de los principales activos turísticos y culturales de la Región de Murcia.

Firma del acuerdo / Enrique Soler

Con esta iniciativa, la Fundación Camino de la Cruz continúa articulando redes de colaboración con entidades representativas de la sociedad, reforzando su modelo de colaboración público-privada.

La Fundación cuenta con las principales empresas de la Región en su patronato: Postres Reina, Grupo Fuertes, Estrella de Levante, CaixaBank, Universidad Católica de Murcia, Cafés Salzillo, Limcamar y Grupo Orenes. Además de la participación del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, y el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz.