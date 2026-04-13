El Casco Histórico de Lorca se convierte en punto de referencia en la lucha contra la brecha digital

La ciudad de Lorca en general –y su Casco Histórico en particular– será un referente en la lucha por la reducción de la brecha digital. En ello tendrá un papel fundamental del Centro Nube que, poco más de cuatro meses después del inicio de las obras, era inaugurado este lunes en la calle Corredera por parte del consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, y del alcalde, Fulgencio Gil.

Según destacaba el mandatario autonómico, el centro servirá para impulsar la formación y capacitación digital de los lorquinos y contribuir así a reducir la brecha digital. Para ello, se pondrá en marcha una amplia oferta de cursos sobre digitalización y demostraciones tecnológicas, ofreciendo distintas opciones por fases.

Consejero y alcalde provaban algunos de los dispositivos del centro. / L.O.

Así, en un primer momento se ofrecerá formación en competencias digitales básicas dirigida a la ciudadanía en general. Estos cursos, de una semana de duración, contarán con temarios diversos adaptados al nivel previo de los usuarios, e incluirán materias como el uso seguro de Internet, la realización de gestiones electrónicas o alfabetización informática. Adicionalmente, en el futuro se añadirá formación especializada avanzada y centrada en mejorar estas habilidades digitales, la empleabilidad y la formación continua en sectores productivos estratégicos.

El Centro permitirá además realizar demostraciones, a medida que se complete su equipamiento con tecnologías de última generación, como impresión 3D, kits de robótica, gafas de realidad virtual o aumentada, drones educativos o dispositivos STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas). "Estos centros están pensados y diseñados para acercar las herramientas digitales a los ciudadanos de la Región. Desde el Gobierno regional queremos que los ciudadanos, y en este caso los lorquinos, aprendan a relacionarse con tecnologías que son ya una realidad y que cada vez van a estar más presentes en nuestras vidas, y para ello contamos con otros Centros Nube en Murcia, Cartagena y Molina de Segura", señalaba el titular de Transformación Digital.

Otra de las salas del centro 'nube' de Lorca. / L.O.

A nivel general, fuentes autonómicas reseñaban que la inversión conjunta en los cuatro centros que integran este ecosistema digital regional asciende a 700.000 euros, de los que 141.823 corresponden al Centro Nube de Lorca. A este respecto, Gil Jódar agradecía al Gobierno regional tanto la inversión como la implicación en el proceso de recuperación del casco antiguo.

De lunes a viernes

El Centro Nube estará abierto al público de lunes a viernes en horario de mañana (de 9:00 a 14:00 horas) y de tarde (de 16:00 a 19:00 horas). Las inscripciones en las diferentes actividades se gestionan directamente en el centro, aunque está prevista la futura incorporación de inscripciones a través del canal online.

En cuanto a los recursos técnicos, cabe destacar que dispone de una 'Zona Conecta' destinada a tutorías y actividades colaborativas, que estará también abierta a demostraciones y sesiones de networking para empresas interesadas en mostrar sus equipos y capacidades digitales mediante la reserva previa del espacio. También se han habilitado dos aulas polivalentes concebidas para cursos, talleres u otras dinámicas de adquisición de competencias digitales. Para obtener información sobre las actividades se puede hacer tanto presencialmente en el Centro Nube como a través de la página web centrosnube.carm.es.