Cuarenta entidades de Lorca llaman a embellecer las rotondas que rodean la ciudad

Siete rotondas e intersecciones clave del municipio de Lorca podrían recibir un importante lavado de cara en el futuro. Así será de salir adelante la propuesta realizada por la asociación 'Bosque O2', que cuenta con el respaldo de cuarenta entidades locales de diferente tipología y que ha sido remitida tanto al Ayuntamiento como al Instituto de Turismo de la Región de Murcia.

Pedro Quiñonero, presidente de la asociación de la que parte la idea, detalla que el proyecto consiste en la creación, "por medio de artesanos locales de la cerámica, el metal y la piedra, de esculturas a escala inspiradas en piezas arqueológicas halladas o presentes en nuestro término municipal". De esta forma, lo que se persigue es crear una representación del paso y la huella de distintas civilizaciones y culturas por el territorio lorquino "que ponga en valor nuestra rica historia y diversifique la oferta turística del municipio que atesora monumentos y piezas históricas de enorme valor patrimonial", abunda.

Propuesta de escultura junto a la autovía. / BosqueO2

Arte rupestre, cultura del Argar, íberos, romanos o revolución industrial son algunos de los temas con los que la entidad propone tematizar diversos enclaves. "Lorca posee un patrimonio cultural y ambiental de enorme magnitud que desde un punto de vista turístico apenas ha comenzado a explotarse, a pesar del gran avance que el conjunto del país ha experimentado durante toda la democracia", apunta el presidente de la entidad naturalista integrada en la Plataforma por la Calidad del Paisaje de Lorca, que también alude al "notablemente mejorable" respeto de los lorquinos por su identidad cultural o material.

Factor de atracción

Del mismo modo, Quiñonero hace alusión a la necesidad de aumentar los reclamos de atracción del municipio, cruciales "a la hora de vender un territorio y sus bondades". Así, el líder de BosqueO2 resume la iniciativa como "una apuesta cercana y de buen gusto, que llame la atención de los visitantes y haga crecer el sentimiento de pertenencia a su tierra de los vecinos implantando en el paisaje, de forma estratégica, diversos elementos relacionados con la rica historia de esta tierra".