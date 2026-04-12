Paisaje
Cuarenta entidades de Lorca llaman a embellecer las rotondas que rodean la ciudad
La asociación BosqueO2 promueve una iniciativa con el objetivo de mejorar la imagen del municipio y reforzar la identidad local
Siete rotondas e intersecciones clave del municipio de Lorca podrían recibir un importante lavado de cara en el futuro. Así será de salir adelante la propuesta realizada por la asociación 'Bosque O2', que cuenta con el respaldo de cuarenta entidades locales de diferente tipología y que ha sido remitida tanto al Ayuntamiento como al Instituto de Turismo de la Región de Murcia.
Pedro Quiñonero, presidente de la asociación de la que parte la idea, detalla que el proyecto consiste en la creación, "por medio de artesanos locales de la cerámica, el metal y la piedra, de esculturas a escala inspiradas en piezas arqueológicas halladas o presentes en nuestro término municipal". De esta forma, lo que se persigue es crear una representación del paso y la huella de distintas civilizaciones y culturas por el territorio lorquino "que ponga en valor nuestra rica historia y diversifique la oferta turística del municipio que atesora monumentos y piezas históricas de enorme valor patrimonial", abunda.
Arte rupestre, cultura del Argar, íberos, romanos o revolución industrial son algunos de los temas con los que la entidad propone tematizar diversos enclaves. "Lorca posee un patrimonio cultural y ambiental de enorme magnitud que desde un punto de vista turístico apenas ha comenzado a explotarse, a pesar del gran avance que el conjunto del país ha experimentado durante toda la democracia", apunta el presidente de la entidad naturalista integrada en la Plataforma por la Calidad del Paisaje de Lorca, que también alude al "notablemente mejorable" respeto de los lorquinos por su identidad cultural o material.
Factor de atracción
Del mismo modo, Quiñonero hace alusión a la necesidad de aumentar los reclamos de atracción del municipio, cruciales "a la hora de vender un territorio y sus bondades". Así, el líder de BosqueO2 resume la iniciativa como "una apuesta cercana y de buen gusto, que llame la atención de los visitantes y haga crecer el sentimiento de pertenencia a su tierra de los vecinos implantando en el paisaje, de forma estratégica, diversos elementos relacionados con la rica historia de esta tierra".
- Desfile del Testamento de la Sardina: horario, recorrido completo, calles cortadas y pasos de emergencia
- Nitratos en el agua del grifo: la Región de Murcia aprueba, aunque con 9 municipios bajo vigilancia
- Marineras gratis, Maldita Nerea y el Velatorio Infantil de la Sardina: este es el programa de este viernes 10 de abril de las Fiestas de Primavera 2026
- Prenden fuego a un monumento en honor a las tres religiones abrahámicas en Murcia
- El Mar Menor, Doñana y Las Tablas de Daimiel se dan cita en el Teatro Circo de El Algar
- Una sentencia del Supremo abre la puerta a devoluciones millonarias de IVA para los regantes murcianos
- Murcia se convierte en escenario de una nueva serie: buscan figurantes para un rodaje que llegará a finales de abril
- Llega el gran día de los sardineros: este es el programa de este sábado 11 de abril de las Fiestas de Primavera 2026