El Castillo de Lorca será sometido a una transformación paisajística integral

A lo largo de esta semana arrancará un plan diseñado especialmente para devolver el color verde tanto al interior como al exterior del mayor monumento del municipio de Lorca: la Fortaleza del Sol. Santiago Parra, edil delegado de Cultura y Turismo en el Ayuntamiento así lo explicaba este domingo, a la vez que hacía un repaso por las distintas actuaciones que se llevarán a cabo gracias a la concesión de una ayuda de 136.000 euros por parte de la Unión Europea.

Concretamente, el proyecto abarca una superficie total de actuación de aproximadamente 16.000 metros cuadrados dentro del recinto, de los más de 26.700 m² de zonas verdes existentes. "La intervención tiene como objetivo principal potenciar los valores medioambientales del enclave mediante soluciones basadas en la naturaleza (SBN), contribuyendo a su transición ecológica y sostenible", detallaba el concejal.

Santiago Parra en la explanada del Castillo de Lorca. / L.O.

Entre las principales líneas de actuación, aportaba Parra Soriano, destacan la restauración paisajística respetuosa con la topografía original, la protección de las zonas arqueológicas, el uso de vegetación autóctona adaptada al clima y al terreno, y la mejora de la eficiencia hídrica mediante sistemas de riego más sostenibles. No obstante, no será la primera intervención de este tipo que se llevará a cabo en la alcazaba, puesto que en el año 2017 la entidad 'Lorca Taller del Tiempo' –encargada de gestionar las visitas a la fortaleza– fue pionera en la Región de Murcia al crear el primer Oasis de Mariposas en el interior de la Fortaleza del Sol, Castillo de Lorca en el año 2017 impulsado por la asociación Zerynthia.

Por aquel entonces, el recinto del interior del castillo de Lorca fue tratado y modificado con una selección de plantas autóctonas especialmente atrayentes para las mariposas creando un pequeño “refugio natural” dentro del castillo, pensado para que las mariposas vivan allí de forma libre. "Ahora con este nuevo proyecto se plantará una cuidada selección de plantas, aumentando las especies que les gustan a las mariposas para atraerlas y protegerlas, facilitando así que puedan ser observadas en libertad, en todas sus fases vitales", relataba.

El patio de armas del Castillo, durante las pasadas festividades de San Clemente. / Daniel Navarro

Además, la intervención contempla la mejora del terreno mediante aportes puntuales de tierra fértil en zonas necesarias, así como la estabilización de taludes mediante técnicas naturales como vegetación tapizante, piedras del entorno y materiales como la 'gacha' minera, reduciendo al mínimo el impacto humano y favoreciendo el desarrollo natural del ecosistema.

También en el exterior

De forma complementaria, el Ayuntamiento también está desarrollando un proyecto de restauración paisajística en la ladera exterior del castillo, que abarca una superficie aproximada de 51.377 m². Esta actuación tiene como objetivo principal la consolidación del terreno y la prevención de riesgos asociados a desprendimientos y escorrentías, habituales debido a la pendiente y a la naturaleza del suelo. La intervención se basa en la siembra de plantas autóctonas que favorecen la sujeción del terreno, reducen la erosión y contribuyen a frenar la desertificación. Asimismo, se busca incrementar la cobertura vegetal, mejorar la retención de humedad y propiciar la regeneración natural del entorno.

Imagen de archivo de una de las laderas del Castillo. / Daniel Navarro

"La actuación en las laderas exteriores permitirá proteger tanto el monumento como su entorno natural, garantizando su conservación a largo plazo y mejorando la experiencia de los visitantes", apuntaba Santiago Parra.

Inversión total

Las actuaciones cuentan con una inversión total de 136.000 euros, distribuidos en 61.000 euros para la intervención interior —que incluye la consolidación del oasis de mariposas y la mejora del sistema de riego— y 75.000 euros destinados a la restauración de las laderas exteriores. Según fuentes municipales, ambos proyectos comparten objetivos comunes como la transición ecológica, la restauración paisajística, la protección de la fauna, el uso eficiente del agua, el fomento de la vegetación autóctona y el bajo mantenimiento, situando al municipio "como un referente en sostenibilidad aplicada al patrimonio histórico".