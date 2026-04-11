Las obras para convertir la antigua Cárcel de Lorca en un centro multiusos salen a licitación por 2 millones

La recuperación del uso de la antigua Cárcel de Lorca tras su clausura en 2011 será una realidad a principios de 2027. No obstante, antes deberá concluir la segunda fase de la rehabilitación de este histórico edifico situado en el corazón del casco antiguo de la Ciudad del Sol que recientemente salía a licitación por 2 millones de euros. Según confirman a esta Redacción fuentes municipales, el proceso iniciado el pasado viernes permanecerá abierto hasta el 7 de mayo y, además de convertir el edificio en sede de la Escuela Oficial de Idiomas, incorporará diversas mejoras para fomentar la presencia de la comunidad cercana en el mismo.

Así, durante los 9 meses en que se ha estimado el plazo de ejecución del contrato, la corporación que se haga con la adjudicación deberá convertir las antiguas dependencias penitenciarias en aulas, que a su vez podrán ser habilitadas como espacios multifuncionales para actividades culturales y sociales. Del mismo modo –y en función de lo dispuesto en la memoria justificativa del proyecto– se crearán despachos y salas de reuniones para la gestión del centro y la programación de actividades; junto a una cafetería sin cocina, destinada al servicio de los estudiantes, personal del centro y público en general. En términos de accesibilidad, la misma se mejorará a través de la instalación de un ascensor y con la adecuación de los accesos facilitando la movilidad en el entorno.

Vista general de la antigua Cárcel con San Patricio de fondo (imagen de archivo). / Daniel Navarro

No obstante, estas no serán las únicas mejoras que se implementarán en el edificio. De hecho, el patio incorporará un gran jardín vertical, mejorando la calidad ambiental y visual del conjunto, a la vez que proporcionará un entorno más agradable para los usuarios y que también servirán para ayudar a climatizar los espacios interiores del edificio mediante un sistema evaporativo. Precisamente esta incorporación, junto a la aplicación de 'Soluciones basadas en la Naturaleza' en edificios públicos mediante sistemas de aislamiento con materiales reciclados y sostenibles es lo que hacía merecedor al proyecto de una subvención europea de 4,7 millones de euros.

'NatUR-W'

Enmarcada en el proyecto europeo conocido como 'NatUR-W', esta propuesta también incluye tres actuaciones interconectadas. Además de recuperar la penitenciaría, el plan servirá para crear una zona verde de más de 3.000 metros cuadrados en el espacio ocupado por los antiguos depósitos de agua de Santa María (cuyas obras se iniciaban el pasado miércoles) y para recuperar varias viviendas municipales (en proceso de adjudicación).

Vista general del barrio de Santa María, desde la iglesia que le da nombre. / Daniel Navarro

Al respecto del nuevo parque, cabe recordar que permitirá transformar una zona degradada de 3.110 m² en una zona verde de grandes dimensiones, que también servirá como punto de encuentro para los vecinos de los barrios cercanos. Así, el diseño paisajístico incorpora bosques urbanos, praderas naturalizadas, corredores ecológicos, plazas multifuncionales y zonas de estancia accesibles para todas las edades, fomentando la participación ciudadana en la plantación y mantenimiento de estas áreas. Asimismo, las obras abarcan todas las actuaciones necesarias para ejecutar estas transformaciones con criterios de calidad y supondrán una inversión total de 813.311,69 euros. Según fuentes municipales, se espera que el nuevo parque urbano esté listo antes de que finalice el año, contando con un plazo de ejecución de 8 meses.

Por otro lado, la tercera 'pata' del proyecto contempla la rehabilitación de una vivienda y la construcción de otras cuatro en el citado barrio. En este caso, las obras se llevarán a cabo en la calle Empedrado, donde se rehabilitará una vivienda de más de 130 metros cuadrados; y en la calle Sicilia, donde se construirá un edificio de dos alturas que albergará 3 viviendas. En total, ambas intervenciones suman un montante de 588.069 euros.

Edificio protegido

Sobre el penal, que fuera primero depósito de grano y después penitenciaría a partir de 1773, es preciso señalar que se trata de un edificio catalogado por el Pepri con grado de protección 2 que ya fue objeto de una primera fase de obras de consolidación estructural y renovación de cubiertas tras los terremotos de mayo de 2011. El edificio se construyó sobre la muralla de Lorca, apareciendo en las excavaciones existentes en el sótano restos de la cortina 25 y la torre 22, 'Torre del Reloj'. Por ello, se mantendrán los elementos arquitectónicos originales, garantizando la continuidad estética y patrimonial del conjunto.