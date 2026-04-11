Una mujer da a luz dentro de un coche en Ceutí

¡De acuerdo con la información ofrecida por la Policía Local de Ceutí, una mujer dio a luz en su vehículo mientras se encontraba de camino al hospital.

Asimismo, señalan que, por suerte, los agentes del cuerpo policial se encontraban a escasos metros y pudieron intervenir para evitar que hubiera algún accidente.

Según el 112, las primeras llamadas llegaron sobre las ocho y cuarto de la mañana y, para ser más concretos, los policías se encontraban a 200 metros del lugar.

Comentan que, a su llegada, la bebé estaba "prácticamente naciendo". "Nuestros compañeros actuaron con rapidez, tranquilidad y profesionalidad, asistiendo a la madre y ayudando a traer al mundo a su hija en las mejores condiciones posibles".

Una vez acabado el parto, los sanitarios de una ambulancia que se desplazó hasta el lugar atendieron a la mujer y la llevaron al hospital. Se encuentra "en buen estado", explican.

El cuerpo policial de Ceutí afirma que este tipo de actuaciones los llenan de "emoción y orgullo" y les recuerdan "por qué estamos aquí".

¿Cómo actuar ante un parto extrahospitalario?

La Clínica Universidad de Navarra hace una serie de recomendaciones en caso de que tenga lugar un parto y no dé tiempo a llegar al hospital. En primer lugar, se debe llamar al 112 y avisar a alguna persona que se encuentre cerca.

Quienes se encuentren junto a la madre deben poner sus esfuerzos en mantener la calma y en evitar que la madre entre en pánico. Por otro lado, se debe buscar un lugar cómodo y limpio; suelo cubierto de sábanas o toallas y acostada boca arriba, rodillas flexionadas y muslos separados.

Durante el momento en el que sale el niño no se debe tirar del pequeño ni apretar el abdomen de la madre. Lo más habitual es que nazca mirando hacia el suelo, por lo que cuando asome la cabeza se debe colocar una mano sobre su cara y elevar su barbilla; la otra mano debe estar sobre el periné de la madre, ejerciendo una ligera presión para controlar la salida de la cabeza.

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Cuando salga, es primordial tocar el cuello del bebé y revisar si tiene el cordón enrollado. Posteriormente, deberemos pasarlo por encima de la cabeza y, si no se consigue, habrá que cortarlo después de clamparlo.