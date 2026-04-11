Molina de Segura invertirá 330.000 euros en la nueva Comisaría Distrito Centro de la Policía Local

La Junta de Gobierno Local de Molina de Segura ha aprobado el inicio del expediente de contratación para adecuar el inmueble de la Plaza de la Región Murciana que albergará la nueva Comisaría Distrito Centro de la Policía Local. La actuación, incluida en el proyecto Molina Renace, contará con una inversión de 330.000 euros para adaptar el local, a los que se suman casi 300.000 euros destinados anteriormente a la compra del inmueble.

El alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, ha informado de este acuerdo y ha vinculado la futura comisaría al plan de revitalización del centro urbano. Según ha explicado, la inversión prevista permitirá poner en marcha un nuevo espacio policial en el casco urbano con el objetivo de reforzar la seguridad, mejorar la atención vecinal y aumentar la presencia de agentes en una de las zonas con mayor actividad del municipio.

“Una inversión de 330.000 euros para la adecuación del local, que se suma a los casi 300.000 euros destinados en su momento a la adquisición del inmueble. Esta es una pieza clave dentro del proyecto Molina Renace, con el que estamos transformando nuestra ciudad desde la raíz. Apostamos por una Molina de Segura más segura, más cercana y cohesionada, donde la seguridad ciudadana no es un eslogan, sino una realidad tangible al servicio de quienes más lo necesitan. Esta nueva comisaría en el corazón del casco urbano nos permitirá reforzar la presencia policial, mejorar la atención vecinal y dinamizar una de las zonas más vivas del municipio”, ha señalado el regidor.

El inmueble elegido es un local comercial situado en la planta baja del número 5 de la Plaza de la Región Murciana, con acceso directo e independiente. Cuenta con una superficie de 232 metros cuadrados. El proyecto de adecuación prevé trabajos de demolición, albañilería, solado, fontanería, así como la instalación de ventilación y aire acondicionado.

José Ángel Alfonso ha destacado además que la iniciativa responde a una reivindicación vecinal. “Esta actuación responde a una demanda histórica de vecinos, comerciantes y colectivos del barrio, que reclamaban más presencia policial y mayor cercanía institucional. Esta inversión no solo mejora la operatividad de la Policía Local, sino que también fortalece nuestro modelo de ciudad: más segura, cohesionada y con un patrimonio que genera valor público real”, ha afirmado.

El Ayuntamiento justifica la creación de esta comisaría periférica en el Barrio Centro por la concentración de población, grandes edificaciones, comercios y entidades de gestión en esa zona del casco urbano. En ese sentido, el alcalde ha defendido que se trata de una medida de interés general, orientada a una policía de proximidad preventiva, mejor distribuida desde el punto de vista territorial, visible y cercana al ciudadano, comunicativa y accesible, preparada para resolver los problemas que más afectan a la comunidad vecinal y abierta a la rendición de cuentas ante la sociedad.

“Siendo, por tanto, razones de interés general las que justifican la creación de una comisaría periférica en el Barrio Centro. Como estrategia de policía de proximidad preventiva, mejor distribuida desde el punto de vista territorial, visible y cercana al ciudadano, comunicativa y accesible, formada en la resolución de los problemas que, en mayor medida, afectan a la comunidad vecinal; y transparente y abierta a rendir cuentas ante la sociedad, teniendo en cuenta dicha cercanía y contacto estrecho con el ciudadano, facilitando de manera simultánea la participación comunitaria en la gestión de la seguridad”, concluye el alcalde.

El radio de acción de la nueva comisaría abarcará el Barrio Centro, las zonas de ocio y esparcimiento de la ciudad, como el Paseo Rosales, las zonas peatonales y el Parque de la Compañía. Además, por proximidad, también dará cobertura a los barrios de San Roque, la zona sur del Barrio del Carmen y la Casa Consistorial.

Las nuevas instalaciones policiales contarán con sala de comunicaciones, sala de atención personal y telefónica, dos despachos individuales, sala de reuniones y pausa, y vestuarios masculino y femenino con capacidad para taquillas personales, armeros y zona fría. También se contempla la posibilidad de habilitar estacionamientos en superficie en una zona colindante con la fachada del local.

A ello se sumarán los equipamientos necesarios, sistemas de seguridad y medios técnicos, entre ellos cámaras de videovigilancia interior y perimetral, puertas y ventanas de seguridad y antivandálicas, elementos de contención y protección, un vehículo de cuatro ruedas, dos motocicletas, equipos informáticos, telefónicos y de comunicaciones, material técnico diverso, armeros, zona fría y mobiliario, entre otros recursos.

En cuanto al personal, la comisaría dispondrá de 1 mando y 18 agentes. El objetivo es garantizar la operatividad del servicio en tres turnos de trabajo y permitir su autogestión con apoyo del resto de la plantilla, además de mantener una eficiencia razonable en periodos vacacionales y ante imprevistos como bajas laborales u otras ausencias justificadas.

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El Consistorio ha precisado que, para mantener el estándar de calidad y operatividad del servicio actual, no se restarán efectivos de los destinos ya existentes para poner en marcha esta tercera comisaría de la Policía Local. En su lugar, se aprovechará el aumento progresivo de la plantilla, ya que actualmente está en marcha un proceso de creación de nuevas plazas de agente, con el fin de que la nueva instalación pueda asumir con eficacia y autosuficiencia las competencias propias de este cuerpo.