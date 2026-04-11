El corte total de la N-345 entre La Unión y Portmán desata las críticas del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de La Unión ha denunciado el cierre total de la carretera N-345, que conecta el municipio con Portmán, tras recibir la notificación oficial con solo tres días de antelación. El corte, previsto durante aproximadamente un mes y medio, obligará a desviar el tráfico por una ruta alternativa más larga.

El Consistorio ha hecho pública su oposición a la decisión adoptada por el Gobierno de España, a través de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Región de Murcia, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Según la comunicación recibida este viernes por el Ayuntamiento, la interrupción del tráfico en la N-345 se hará efectiva en un plazo de tres días.

Desde el Ayuntamiento consideran que el periodo previsto para las obras, de alrededor de un mes y medio, es “absolutamente desproporcionado e inasumible” para los vecinos de Portmán, al tratarse de la principal vía de conexión directa con La Unión.

La carretera N-345 presenta problemas de seguridad en varios tramos y requiere actuaciones de mejora. Sin embargo, según la información trasladada al Consistorio, los trabajos previstos se centran en la renovación completa del firme, sin abordar los problemas estructurales de seguridad vial existentes.

El cierre total de esta vía obligará a desviar el tráfico por la carretera regional que conecta a través de Los Belones, lo que supondrá un incremento notable en los tiempos de desplazamiento y complicará la movilidad diaria de los residentes.

El alcalde, Joaquín Gabriel Zapata, ha criticado la decisión en varios términos: “Nos comunican con apenas tres días de antelación el corte total de la única carretera directa con Portmán durante un mes y medio. Es una decisión completamente irresponsable”.

También ha advertido de las posibles consecuencias en situaciones cotidianas y de emergencia: “Nadie ha pensado en una posible emergencia sanitaria, en el transporte público, en el transporte escolar o en nuestros mayores, que dependen de esta vía para su día a día”.

Asimismo, ha cuestionado la idoneidad de las actuaciones previstas: “No tiene ningún sentido someter a los vecinos a este aislamiento cuando las actuaciones previstas ni siquiera van a solucionar los problemas de seguridad que arrastra esta carretera desde hace años”.

El Ayuntamiento ha solicitado al Gobierno de España que reconsidere la actuación y plantee alternativas que permitan compatibilizar las obras con el mantenimiento del tráfico, aunque sea de forma parcial.

En esta línea, el alcalde ha insistido: “Pedimos al Gobierno que recapacite y que ejecute estos trabajos de una forma distinta, planificada y respetuosa con los vecinos de Portmán. No se puede actuar de espaldas a la realidad de un municipio”.

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Por último, el Consistorio no descarta emprender acciones institucionales para defender los intereses de los vecinos y evitar un perjuicio que considera “totalmente evitable”.