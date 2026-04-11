Sanidad
El Ayuntamiento de Lorca 'recluta' a medio centenar de vencejos para luchar contra plagas de insectos
La Concejalía de Salubridad Pública pone a punto 25 cajas nido repartidas por toda la ciudad para asegurar que las aves puedan utilizarlas
Los halcones no serán las únicas aves que ayudarán a controlar las plagas en el casco urbano de Lorca. Y es que, a la presencia habitual de estas rapaces para reducir la presencia de palomas se sumarán medio centenar de vencejos con el objetivo de limitar la proliferación de mosquitos y otros insectos nocivos para la salud humana.
Para asegurar la presencia de los pájaros insectívoros, la Concejalía de Salubridad Pública ha iniciado una campaña de revisión de las 25 cajas nido instaladas por toda la ciudad, de manera que puedan ser utilizadas por las aves a su llegada a territorios lorquinos. "Gracias a estas cajas nido para vencejos, donde también vemos golondrinas y aviones, Lorca podrá combatir mejor la proliferación de mosquitos está primavera. Estos pájaros, que se alimentan de insectos y en enormes cantidades, son depredadores naturales de mosquitos, por lo que su presencia en los entornos urbanos ayuda a controlar de forma natural estas molestas plagas", explicaba la edil responsable del ramo, Carmen Menduiña.
Para el proceso de revisión, el Consistorio ha contado con la empresa especializada 'Lokímica', así como con miembros de la Asociación para la protección y la defensa de la avifauna, SOS Vencejos, entidad responsable, recientemente, de instalar una decena cajas de este tipo en el hospital Rafael Méndez.
Situación estratégica
Al respecto de los lugares en lo que se pueden contemplar las cajas nido –que serán utilizadas por los vencejos entre los meses de abril y septiembre– Menduiña García apuntaba que se encuentran situadas en "lugares estratégicos", como parques, jardines, colegios y otros espacios verdes públicos dispersados por toda la ciudad. "Los vencejos crían, casi de forma exclusiva, en zonas urbanas, incluso en grandes metrópolis. Estos pájaros son insectívoros y pueden llegar a comer hasta 55 kilos de insectos al año, entre los que pueden encontrarse mosquitos y otros animales voladores nocivos y peligrosos para la salud, suponiendo una ayuda considerable frente a su propagación", recordaba la también primera teniente de alcalde, para terminar señalando: "con esta campaña, el Ayuntamiento de Lorca demuestra, una vez más, su compromiso con la salud pública y el bienestar de los ciudadanos, atendiendo, además, a la implementación de métodos naturales para combatir las plagas".
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