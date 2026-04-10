Un fin de semana de flamenco y alegría: así será el Olé Fest en Los Alcázares

Los Alcázares se dejará envolver por el alma del flamenco del 10 al 12 de abril, cuando las notas de la guitarra española, el compás de las castañuelas y el inconfundible taconeo llenen de ritmo, color y pasión cada rincón del municipio con la celebración del Olé Fest, su particular Fiesta de Abril, que regresa tras el éxito de la primera edición con una programación ampliada y abierta a todos los públicos.

La concejalía de Impulso Económico pone en marcha esta iniciativa que durante tres días convertirá el municipio en un punto de encuentro para disfrutar del flamenco, la gastronomía, las sevillanas, la música en directo y el mejor ambiente festivo en espacios como la Avenida Río Nalón y el Boulevard Oasis, así como en los bares, restaurantes y comercios adheridos.

Además, los establecimientos participantes ofrecerán incentivos especiales. Por consumiciones y compras superiores a 10 euros, los clientes podrán conseguir el abanico oficial del Olé Fest y optar a los premios directos que esconden los rascas que se repartirán durante estos días.

Los locales adheridos, repartidos por todo el municipio, serán protagonistas de esta cita que busca dinamizar la actividad económica local y reforzar la oferta de ocio y turismo en primavera.

"Es una iniciativa que invita a disfrutar de nuestras calles, apoyar a nuestros negocios y vivir un ambiente único que combina tradición, música y gastronomía en un entorno privilegiado como es Los Alcázares", ha señalado el concejal de Impulso Económico, Pedro José Sánchez.

Noticias relacionadas

Toda la información sobre el evento y los establecimientos participantes puede consultarse en la web oficial www.olefest.com.