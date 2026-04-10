Educación
Arranca el proceso de admisión de las escuelas infantiles municipales de Lorca
El Ayuntamiento abre el plazo de solicitud para obtener una de las 278 plazas disponibles
A partir del próximo lunes ya se podrá solicitar plaza en las cuatro escuelas infantiles municipales del municipio de Lorca. Rosa Medina, edil de Educación, así lo anunciaba este viernes, en el transcurso de una comparecencia en la que detallaba todos los pasos (y plazos) a seguir en el proceso para obtener una de las 278 plazas puestas a disposición de las familias para el próximo curso.
De esta forma, hasta el próximo 8 de mayo se admitirán las solicitudes para las Escuelas Municipales de Educación Infantil (EMEI) del barrio de San Antonio, La Hoya y La Paca, así como el de la Escuela Infantil n.º 1, más conocida como la guardería de 'El Gato'. Seguidamente, entre el 11 y el 29 de mayo se llevará a cabo el proceso de baremación de las solicitudes; y del 10 al 12 de junio se publicará el listado provisional de admitidos y arrancará el plazo de presentación de posibles reclamaciones. Finalmente, del 22 al 30 de junio se expondrá el listado definitivo de admitidos y se deberán formalizar las matrículas.
"La falta de asistencia no justificada durante más de 20 días naturales provocará la baja del niño/a y la inmediata cobertura de la vacante; y transcurridos 15 días desde el inicio del curso, aquellas plazas no cubiertas sin motivo justificado, serán ofertadas siguiendo la lista de espera, no manteniéndose plazas reservadas", aclaraba la edil. Del mismo modo, Medina Mínguez recordaba que las solicitudes podrán presentarse a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento o de forma presencial en el Registro General.
Criterios de admisión
En cuanto a los criterios de admisión, fuentes municipales indicaban que se priorizará el acceso al centro de los menores residentes con domicilio familiar o laboral en las pedanías cercanas a los centros ubicados fuera del casco urbano; y se atenderá a la renta anual familiar. Asimismo, la Comisión de Valoración tendrá en cuenta criterios complementarios, como que los alumnos hayan estado matriculados el curso anterior; la condición de familia numerosa; el grado de discapacidad igual o superior al 33%; alumnos con diversidad funcional; que sean menores en riesgo de exclusión social o hijos de víctimas de violencia de género, entre otros.
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