El Museo del Vino de Bullas acoge una reunión clave de las Rutas del Vino de la Región de Murcia
Se abordó la versión final de la guía digital de enoturismo
El Museo del Vino de Bullas acogió ayer una reunión de trabajo en la que participaron las tres Rutas del Vino de la Región de Murcia, junto a sus respectivas Denominaciones de Origen, así como representantes de las administraciones locales de Bullas, Jumilla y Yecla. Además, también se contó con la presencia del Secretario General de la Consejería de Agricultura, Francisco José González.
Durante el encuentro se abordó la versión final de la guía digital de enoturismo, avanzando además en el inicio de su traducción al inglés con el objetivo de ampliar su difusión a nivel internacional. Asimismo, se trató el inicio de la guía de enoturismo en formato papel, quedando pendiente que las distintas Rutas remitan la base de datos acordada en el acta de la cuarta Mesa de Enoturismo.
Otro de los asuntos destacados fue la presentación de propuestas y presupuestos por parte de cada Ruta, Denominación de Origen y Ayuntamiento con motivo del 700 aniversario de la variedad monastrell, una efeméride de gran relevancia para el sector vitivinícola de la Región.
Además, se puso sobre la mesa la necesidad de impulsar acciones formativas en enoturismo dirigidas a guías oficiales y personal de oficinas de turismo, con el fin de seguir mejorando la calidad de la atención y la experiencia de los visitantes.
La reunión también sirvió para tratar otras cuestiones de interés común y para fijar la convocatoria de la próxima Mesa de Enoturismo, dando continuidad al trabajo conjunto entre entidades.
Este encuentro refleja el compromiso de todas las partes implicadas por seguir fortaleciendo el enoturismo como un eje estratégico de desarrollo económico y promoción turística en la Región de Murcia.
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