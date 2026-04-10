Molina de Segura recupera una antigua edificación del patrimonio ferroviario

Una veintena de jóvenes menores de 30 años en desempleo han recuperado una antigua edificación del patrimonio ferroviario de Molina de Segura tras formarse en el curso ‘Escuela Taller José Obrero’, desarrollado por el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), organismo dependiente de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social.

Los participantes en este programa experiencial se han formado en dos especialidades vinculadas a la construcción y han participado activamente en la rehabilitación del antiguo edificio del guardavías.

Estos jóvenes, inscritos en el sistema de Garantía Juvenil, han completado doce meses de formación teórica y práctica profesional y realizado distintas actuaciones para recuperar esta construcción emblemática del municipio, con más de 70 años de historia, que forma parte de la Vía Verde del Noroeste.

La actuación ha sido ejecutada por la entidad sin ánimo de lucro Cesal y ha contado con una subvención de 561.400 euros. Este programa está cofinanciado con fondos procedentes del Fondo Social Europeo (FSE+), a través del Programa Operativo FSE Región de Murcia 2021-2027.

Tras completar su formación, la mitad de los participantes han obtenido un certificado de profesionalidad de ‘Mantenimiento y rehabilitación de edificios’, y la otra mitad el de ‘Habilidades digitales para el sector de la madera y el mueble’. Se trata de títulos con validez en todo el territorio nacional que acreditan su formación y ampliarán sus oportunidades de inserción laboral.

“Lo más destacable de este proyecto es que sus participantes no solo han podido formarse y acercarse a una experiencia real de trabajo, sino que, además, han contribuido a revitalizar este edificio emblemático y de gran valor histórico y patrimonial que recupera parte de nuestra historia”, explicó ayer la directora general del SEF, Pilar Valero, durante la clausura del programa, a la que asistió junto con el alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso.

Intervención en cubierta, elementos deteriorados y carpintería

Los trabajos de estos jóvenes se han centrado en la adecuación de la cubierta y la sustitución de elementos deteriorados del edificio, así como en la mejora de las carpinterías exteriores.

Noticias relacionadas

Además, se ha llevado a cabo una importante intervención para mejorar la accesibilidad del lugar, que ha permanecido sin uso durante varias décadas. La actuación ha incluido la restauración de estructuras, la recuperación de carpinterías y la reparación de cubiertas, suelos y revestimientos, respetando siempre la arquitectura original.