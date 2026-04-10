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Gastronomía

La gastronomía regional brillará en Lorca del 17 al 19 de abril

El festival 'In Terra' tomará la Plaza de España con música en directo y experiencias culturales además de relacionadas con la comida

Presentación de 'In Terra' llevada a cabo este viernes.

Presentación de 'In Terra' llevada a cabo este viernes. / L.O.

Daniel Navarro

Daniel Navarro

Los próximos 17, 18 y 19 de abril la ciudad de Lorca será testigo del nacimiento de un nuevo festival gastronómico: 'In Terra'. Así lo informaba la edil responsable de Hostelería, Mayte Martínez quien –junto a los organizadores– daba todos los detalles del evento que se celebrará en la Plaza de España gracias a la asociación 'Acho Live Fest' en colaboración con distintas instituciones y empresas.

Al respecto del evento, cabe destacar que se centrará en ofrecer una representación de la gastronomía autóctona, combinada con vinos de la tierra, música en directo y experiencias culturales. Así, durante todo el fin de semana, el festival reunirá una cuidada selección de barracas gastronómicas en las que los asistentes podrán disfrutar de lo mejor de la despensa local y regional, poniendo en valor la riqueza culinaria de la Región de Murcia.

La presentación se llevaba a cabo en la Plaza de España.

La presentación se llevaba a cabo en la Plaza de España. / L.O.

Según fuentes de la organización, en 'In Terra' tomarán parte establecimientos asociados a Hostelor como Kodai (sushi) o las queserías locales internacionalmente premiadas Roano y La Zarcillera. También estará presente Makro con un stand de mariscos, pulpo y ostras, además de propuestas como empanadillas argentinas, caballitos, croquetas artesanales, patatas bravas y tortillas, encurtidos y salazones; y el cortador de jamón de chato murciano Miguel Puche.

La experiencia gastronómica se completará con la destacada presencia de bodegas de la tierra como Bodegas San Isidro, Ego Bodegas, Juana la Loca y Bodegas de Nariz, que ofrecerán al público la oportunidad de descubrir y degustar algunos de los vinos más representativos de nuestro territorio. Otro de los grandes atractivos del festival será su programación musical en directo, con diversos artistas y DJ’s a lo largo del fin de semana.

Por la desestacionalización

"Colaborando con In Terra, desde la Asociación Profesional de Hosteleros de Lorca seguimos en la línea marcada de contribuir a la dinamización y desestacionalización de la vida social en nuestra ciudad, con eventos que apuestan por fomentar el consumo y el disfrute de nuestros excelentes productos de proximidad locales y regionales, creando una oferta gastronómica diferencial" señalaba la respecto la presidenta de Hostelor, Rosa Perán.

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Finalmente, Pedro Pallarés, representante de la asociación organizador, indicaba que este evento "nace con la vocación de ofrecer una experiencia única a lorquinos y visitantes, poniendo en valor los productos de nuestra tierra y la enorme calidad y variedad gastronómica que nos caracteriza, todo ello acompañado de música en directo y actividades culturales en un entorno tan singular como la Plaza de España".

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