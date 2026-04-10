Los Alcázares saca a licitación el bar-cafetería del Centro Cultural Las Claras del Mar Menor

El Ayuntamiento de Los Alcázares ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación para la concesión del servicio de bar-cafetería del Centro Cultural Las Claras del Mar Menor durante dos años, con posibilidad de prórroga durante dos años más.

El contrato, tramitado mediante procedimiento abierto, permitirá que cualquier persona o empresa interesada pueda presentar su oferta de forma electrónica, garantizando así los principios de transparencia, concurrencia y libre competencia, según han informado desde el Consistorio.

Entre las condiciones de la explotación se incluyen, entre otras, la obligación de mantener el establecimiento abierto al público como mínimo en horario de 8.00 a 22.00 horas durante todo el año, garantizar el servicio durante la celebración de actividades del centro, así como organizar bailes populares los fines de semana para dinamizar este espacio. Además, el adjudicatario deberá asumir el mantenimiento de las instalaciones, asegurar las condiciones higiénico-sanitarias, respetar los precios establecidos y prestar el servicio con criterios de calidad y atención al público.

La adjudicación se realizará atendiendo a criterios de calidad-precio, valorándose tanto la oferta económica como posibles mejoras en la prestación del servicio, con el objetivo de garantizar un servicio de calidad en este espacio cultural.

Las personas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 4 de mayo a las 23.59 horas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde también se encuentra disponible toda la información relativa al expediente, pliegos y condiciones del contrato.