ADIF y Ayuntamiento de Lorca volverán a reunirse para analizar la situación de las obras del AVE

9 meses después de que los vecinos de La Torrecilla pararan las obras del AVE a su paso por la diputación y poco más de 5 desde que el mismo presidente de ADIF se reuniera con ellos, el Ayuntamiento volverá a mantener un encuentro con la entidad a lo largo de este mes para tratar de buscar una solución a la problemática detectada con los vecinos. En este sentido, cabe recordar que los habitantes de la pedanía lorquina piden aumentar los drenajes de agua en la intersección del Corredor Mediterráneo con la rambla que atraviesa la zona, de manera que la nueva infraestructura no se convierta en un dique en caso de fuertes precipitaciones.

Estado actual del viaducto del Corredor Mediterráneo sobre la rambla de Béjar. / Daniel Navarro

Ángel Meca, edil delegado de Infraestructuras, lo anunciaba este viernes, a la vez que repasaba los distintos temas que la delegación municipal tratará con la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias. Concretamente, el concejal señalaba que durante el encuentro –además de la situación de La Torrecilla– también se reclamará a Adif la mejora de algunos pasos de tráfico en la zona de Tercia y pedirá al gestor ferroviario un informe sobre cómo quedará la superficie del soterramiento, para que los servicios municipales puedan planificar la construcción de la Alameda Central que quiere habilitar el Gobierno local una vez concluyan las obras para convertir el antiguo recorrido del tren en un pasillo verde que atraviese y vertebre la ciudad.

Medidas insuficientes

No obstante, el tema principal de la reunión será la reclamación vecinal de La Torrecilla. A este respecto, cabe recordar que las movilizaciones vecinales provocaron la visita de Luis Pedro Marco de la Peña el pasado 13 de noviembre para presentar ante los vecinos la solución ideada por los técnicos de la entidad; una propuesta que seguía sin convencer a los representantes vecinales.

"Es insuficiente, aunque mejor que el proyecto original", señalaba Cayetano Padilla, presidente de la Asociación de Vecinos de La Torrecilla, tras el encuentro con el mandatario de la entidad pública empresarial. Según detallaba de la Peña entonces, la nueva opción consistía en suprimir el paso superior –con su correspondiente terraplén– en la zona, que pasaría a ser un paso inferior, así como aumentar las "medidas de drenaje", algo en lo que también contribuiría el propio paso inferior. "Los datos técnicos y los informes técnicos que tenemos de las administraciones competentes lo avalan. Realmente habrá que hacer otras reuniones con esas administraciones para intentar llegar a un consenso y a tratarlo con ellos", señalaba a modo de conclusión tras la reunión.

De la Peña (centro) durante la reunión con los vecinos de La Torrecilla. / Daniel Navarro

También con la CHS

Sin embargo, la negativa de los vecinos a dar por buena esta alternativa derivaba en la solicitud de una reunión con la Confederación Hidrográfica del Segura, administración que aprobaba el proyecto inicial de ADIF, que contemplaba crear un obstáculo para el agua de más de 10 metros de altura, a pesar de limitar en gran medida las construcciones que los vecinos pueden levantar en el lugar. Organizada a finales de citado mes de noviembre a instancias del Delegado del Gobierno (al igual que el encuentro con Luis Pedro Marco de la Peña), la misma se saldaba con la confirmación por parte del ente confederado de su disposición a analizar los drenajes de agua en la zona teniendo en cuenta el nuevo mapa de flujos preferentes con el objetivo de hacer las recomendaciones pertinentes a ADIF.