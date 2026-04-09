Educación
PSOE y PP se enfrentan por la nueva sala de estudio del Casco Histórico de Lorca
La oposición lamenta el dinero invertido en el alquiler del bajo aún sin uso, mientras que desde el equipo de Gobierno alegan que las obras de adecuación arrancarán de forma inminente
La nueva sala de estudio de Lorca sigue generando fricciones entre el equipo de Gobierno local y el principal partido de la oposición. Tanto es así que este último, el PSOE, volvía a reclamar este jueves de forma pública la apertura de una instalación en un bajo –ubicado en la calle Granero– por el que el Ayuntamiento estaría pagando 1.452 euros mensuales en concepto de alquiler.
"El Ayuntamiento sigue tirando dinero de todos los lorquinos en un local que permanece cerrado, sin obras, sin equipamiento y sin fecha de apertura" denunciaba José Ángel Ponce, edil de la formación en el Ayuntamiento, quien cifraba en 15.972 euros el gasto acumulado por el Consistorio "sin que exista ningún servicio en funcionamiento".
Del mismo modo, el edil criticaba el retraso en la puesta en marcha de un servicio que, según las previsiones municipales contará con más de un centenar de plazas. "Es incomprensible que sigan sin hacer nada mientras la necesidad de espacios de estudio sigue siendo evidente" sentenciaba Ponce Díaz, que calificaba de "sinsentido" el mantener alquilado un local vacío.
Ejecución en marcha
Ante las declaraciones de José Ángel Ponce, el equipo de Gobierno emitía un comunicado en el que se aseguraba que las obras de adaptación del local se pondrán en marcha de forma inminente. Concretamente, fuentes municipales significaban que el proyecto necesario para acometer las labores ya se encuentra terminando, "incorporando mejoras esenciales en accesibilidad y resolviendo las dificultades propias de actuar en un espacio del Casco Histórico".
En cuanto al proceso de adjudicación de las obras, estas mismas voces señalaban que ya se habría abierto la fase de recepción de presupuestos "conforme a los procedimientos legales y administrativos que garantizan una correcta gestión del dinero público", para terminar afirmando: "está previsto que en breve los trabajos estén en marcha. Porque este Gobierno no improvisa ni actúa fuera de la ley: trabaja con presupuestos aprobados, procedimientos reglados y planificación".
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