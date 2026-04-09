Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Fiestas de PrimaveraActividades Fiestas de PrimaveraSierra EspuñaLey de CienciaUCAM MurciaEntierro Sardina Infantil
instagramlinkedin

Política

El PSOE de Alcantarilla denuncia que el Ayuntamiento incumple los acuerdos sobre transporte gratuito en días especiales

Los socialistas critican que "el PP gobierna ignorando sistemáticamente los acuerdos del Pleno cuando no le interesa llevarlos a cabo"

Votación del Pleno para aprobar la gratuidad del transporte público en Alcantarilla en días como el Bando de la Huerta y el Entierro de la Sardina

Votación del Pleno para aprobar la gratuidad del transporte público en Alcantarilla en días como el Bando de la Huerta y el Entierro de la Sardina / PSOE ALCANTARILLA

E.P.

El PSOE de Alcantarilla ha denunciado que el Gobierno municipal "incumple de manera deliberada" los acuerdos adoptados en el Pleno del Ayuntamiento durante los años 2025 y 2026, en los que se aprobó facilitar el transporte público gratuito en días especiales como el Bando de la Huerta y el Entierro de la Sardina.

Desde el Grupo Municipal Socialista han señalado que estos acuerdos fueron aprobados "de manera clara y unánime" por el máximo órgano de representación municipal, y que su objetivo era facilitar la movilidad, favorecer la igualdad y ayudar a los vecinos de Alcantarilla en jornadas festivas de gran desplazamiento hacia la capital. "El Gobierno del PP ha vuelto a demostrar que no tiene ninguna intención de cumplir lo que aprueba", han señalado desde el partido.

"El problema ya no es solo la gestión del transporte, el problema es mucho más grave: el PP gobierna Alcantarilla ignorando sistemáticamente los acuerdos del Pleno cuando no le interesa llevarlos a cabo", han denunciado desde el PSOE. "El Pleno no puede convertirse en un lugar donde se aprueban medidas para la foto y luego se guardan en un cajón", han señalado.

Para los socialistas, esto supone "una falta de respeto institucional tanto a los grupos políticos como, sobre todo, a la ciudadanía de Alcantarilla" y han apuntado que "si el Equipo de Gobierno no está dispuesto a ejecutar lo que se aprueba, está vaciando de contenido el propio Pleno municipal y engañando a los vecinos".

Así, han criticado que el Partido Popular "renuncie a usar el transporte público como herramienta de igualdad y cohesión, y que vuelva a situar a Alcantarilla en una posición de desventaja frente a otros municipios y territorios cercanos que sí aplican medidas excepcionales de movilidad en fechas señaladas".

"El PP demuestra, una vez más, que gobierna sin proyecto y sin compromiso con lo que acuerda. Aprobar algo y no cumplirlo es una forma de deslealtad con la ciudadanía", han afirmado los socialistas.

Noticias relacionadas

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista exige al Equipo de Gobierno del Partido Popular que "cumpla de manera inmediata los acuerdos plenarios, asuma sus responsabilidades y deje de utilizar el Pleno como un simple trámite sin consecuencias reales". "Gobernar implica cumplir. Y en Alcantarilla, el PP está fallando", han concluido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Comunidad cita a los propietarios de los terrenos expropiados para el desdoblamiento de la T-332 en Cartagena
  2. El lado oscuro del Bando de la Huerta: trifulcas, agresiones e intoxicaciones etílicas
  3. Murcia se convierte en escenario de una nueva serie: buscan figurantes para un rodaje que llegará a finales de abril
  4. Triste final en el Palacio: el UCAM Murcia se queda sin final europea pese a la exhibición de DeJulius
  5. La primavera florece en el corazón de Murcia con el Bando de la Huerta
  6. Las mejores fotos del desfile del Bando de la Huerta.
  7. Estas son las siete nuevas deducciones fiscales que 'ahorrarán a los murcianos más de 20 millones de euros
  8. El mejor día del año' para los murcianos

El PSOE de Alcantarilla denuncia que el Ayuntamiento incumple los acuerdos sobre transporte gratuito en días especiales

El PSOE de Alcantarilla denuncia que el Ayuntamiento incumple los acuerdos sobre transporte gratuito en días especiales

Un nuevo furgón para reforzar el Grupo Especial de Intervención Rápida de la Policía Local

El CEIP Don José Marín de Cieza estrena cuatro nuevas aulas más funcionales y adaptadas

El CEIP Don José Marín de Cieza estrena cuatro nuevas aulas más funcionales y adaptadas

Comienzan las obras para crear una zona verde de más de 3.000 metros cuadrados en el Casco Histórico de Lorca

Comienzan las obras para crear una zona verde de más de 3.000 metros cuadrados en el Casco Histórico de Lorca

El TSJ de Murcia ratifica las reclamaciones de información realizadas por el PSOE de Lorca al Ayuntamiento

El TSJ de Murcia ratifica las reclamaciones de información realizadas por el PSOE de Lorca al Ayuntamiento

IU Lorca reclama mayor agilidad a la hora de realizar trámites en el Padrón

IU Lorca reclama mayor agilidad a la hora de realizar trámites en el Padrón

Los vecinos de Mazuza en Moratalla protestan por la instalación de una antena de telefonía 5G

Los vecinos de Mazuza en Moratalla protestan por la instalación de una antena de telefonía 5G

Broncano alucina con la confesión de un murciano que golpeó con un legón al Mickey Mouse de la Plaza Mayor de Madrid

Broncano alucina con la confesión de un murciano que golpeó con un legón al Mickey Mouse de la Plaza Mayor de Madrid
Tracking Pixel Contents