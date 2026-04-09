El PSOE de Alcantarilla denuncia que el Ayuntamiento incumple los acuerdos sobre transporte gratuito en días especiales

El PSOE de Alcantarilla ha denunciado que el Gobierno municipal "incumple de manera deliberada" los acuerdos adoptados en el Pleno del Ayuntamiento durante los años 2025 y 2026, en los que se aprobó facilitar el transporte público gratuito en días especiales como el Bando de la Huerta y el Entierro de la Sardina.

Desde el Grupo Municipal Socialista han señalado que estos acuerdos fueron aprobados "de manera clara y unánime" por el máximo órgano de representación municipal, y que su objetivo era facilitar la movilidad, favorecer la igualdad y ayudar a los vecinos de Alcantarilla en jornadas festivas de gran desplazamiento hacia la capital. "El Gobierno del PP ha vuelto a demostrar que no tiene ninguna intención de cumplir lo que aprueba", han señalado desde el partido.

"El problema ya no es solo la gestión del transporte, el problema es mucho más grave: el PP gobierna Alcantarilla ignorando sistemáticamente los acuerdos del Pleno cuando no le interesa llevarlos a cabo", han denunciado desde el PSOE. "El Pleno no puede convertirse en un lugar donde se aprueban medidas para la foto y luego se guardan en un cajón", han señalado.

Para los socialistas, esto supone "una falta de respeto institucional tanto a los grupos políticos como, sobre todo, a la ciudadanía de Alcantarilla" y han apuntado que "si el Equipo de Gobierno no está dispuesto a ejecutar lo que se aprueba, está vaciando de contenido el propio Pleno municipal y engañando a los vecinos".

Así, han criticado que el Partido Popular "renuncie a usar el transporte público como herramienta de igualdad y cohesión, y que vuelva a situar a Alcantarilla en una posición de desventaja frente a otros municipios y territorios cercanos que sí aplican medidas excepcionales de movilidad en fechas señaladas".

"El PP demuestra, una vez más, que gobierna sin proyecto y sin compromiso con lo que acuerda. Aprobar algo y no cumplirlo es una forma de deslealtad con la ciudadanía", han afirmado los socialistas.

Noticias relacionadas

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista exige al Equipo de Gobierno del Partido Popular que "cumpla de manera inmediata los acuerdos plenarios, asuma sus responsabilidades y deje de utilizar el Pleno como un simple trámite sin consecuencias reales". "Gobernar implica cumplir. Y en Alcantarilla, el PP está fallando", han concluido.