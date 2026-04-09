Un nuevo furgón para reforzar el Grupo Especial de Intervención Rápida de la Policía Local

El alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, ha anunciado la aprobación, por parte de la Junta de Gobierno local, del inicio del expediente de contratación para el suministro de un vehículo tipo furgón, gran volumen, para mejorar la prestación de servicio del Grupo Especial de Intervención Rápida (GEIR) de la Policía Local de Molina de Segura.

El regidor molinense ha señalado que, “con esta actuación, el equipo de Gobierno local continúa avanzando en la modernización de la Policía Local de Molina de Segura, facilitando a los agentes nuevos recursos materiales para el desarrollo de sus funciones; en este caso al Grupo Especial de Intervención Rápida, que viene desarrollando con gran éxito y solvencia su labor desde que se creara en septiembre de 2023”. La adquisición del nuevo vehículo saldrá a licitación con un presupuesto de 110.000 euros, y contará con una subvención de 91.260 euros de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El resto de la inversión será financiada por el Consistorio de Molina de Segura.

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El nuevo vehículo estará destinado al servicio operativo del GEIR, configurado como furgón policial de gran volumen, completamente transformado y equipado, diseñado para garantizar la operatividad, seguridad y funcionalidad del personal y del material embarcado, así como una adecuada integración de la imagen corporativa institucional. La configuración del vehículo deberá permitir una correcta distribución interior del espacio, asegurando el acceso rápido al material operativo, la protección de los ocupantes y la resistencia estructural necesaria para su uso en intervenciones, manteniendo en todo momento la homologación para la circulación por vías públicas conforme a la normativa vigente en materia de seguridad y reformas de vehículos.