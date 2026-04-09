El ‘Camino Marín’ se consolida como la nueva zona residencial de Lorca

La zona conocida como 'Camino Marín' concentrará el grueso de nuevas promociones de vivienda en Lorca durante los próximos años. Y es que, tras la puesta en marcha del proceso de urbanización de un solar de 30.000 metros cuadrados en el que podrán levantarse 139 viviendas, el Ayuntamiento anunciaba este jueves el inicio de un proceso similar a escasa distancia aunque en la misma zona.

En este caso, el Ayuntamiento anunciaba la inminente aprobación del proyecto de urbanización de la Unidad de Actuación 71 del Plan General Municipal de Ordenación. Según declaraba el alcalde, Fulgencio Gil, en el lugar –que cuenta con una superficie de más de 13.000 m² entre el Camino Marín, la calle Martín Morata y la vía férrea– podrán levantarse hasta 170 viviendas distribuidas en tres manzanas con edificaciones de entre dos y nueve plantas. No obstante, antes deberá comenzar el proceso de urbanización, para lo que se contempla la inversión de 1.210.844 euros, estando previsto que los trabajos se inicien en el último trimestre del año.

Fulgencio Gil, este jueves en el lugar. / L.O.

Dentro del proyecto promovido por la Junta de Compensación de la UA-71, además, se contempla la creación de zonas verdes y nuevas infraestructuras viarias. "Lorca se encuentra en una dinámica positiva de crecimiento en materia de vivienda, con múltiples desarrollos en marcha que evidencian que el municipio avanza con paso firme. Este impulso no es casualidad, sino que responde a una planificación seria, coherente, estructurada y con previsión. Este tipo de actuaciones no solo permiten ampliar el parque de vivienda ahora que es más necesario que nunca, sino que consolidan un nuevo modelo de ciudad más equilibrado y pensado para las personas", declaraba el regidor.

En este sentido, Gil Jódar apuntaba que el Ayuntamiento seguirá "impulsando iniciativas que permitan facilitar el acceso a la vivienda" puesto que "la falta de vivienda es una preocupación evidente para muchas familias y, ante esa situación, este equipo de Gobierno ha puesto en marcha una estrategia clara para ampliar la oferta residencial en distintas zonas del municipio".

Nuevo pulmón verde

Al respecto de la iniciativa para desarrollar urbanísticamente la zona, fuentes municipales explicaban que el proyecto contempla la creación de un gran espacio libre de aproximadamente 3.000 m² que actuará como 'pulmón verde'. Este contará con la plantación de más de 80 árboles y especies adaptadas al entorno y de bajo mantenimiento, e integrará un parque infantil accesible con elementos de juego y tirolina, una zona de paseo porticada y un área biosaludable y de calistenia, configurando un entorno pensado para el disfrute de todos los vecinos. Además, este espacio incorporará un sistema de drenaje urbano sostenible (SUDS), una solución novedosa en Lorca que permitirá una gestión eficiente de las aguas pluviales, reduciendo el impacto sobre el subsuelo y reforzando el carácter sostenible del proyecto.

Presentación del proyecto realizada este jueves. / L.O.

Desde el punto de vista urbanístico, la actuación contempla una urbanización completa del ámbito, dotándolo de todas las infraestructuras necesarias, incluyendo redes de agua potable, saneamiento, telecomunicaciones, gas y suministro eléctrico en baja tensión. Asimismo, los nuevos viales han sido diseñados conforme a criterios de accesibilidad universal e incorporan más de 300 metros lineales de aparcamiento.

Alameda central

En cuanto a la situación geográfica de este nuevo desarrollo urbanístico, cabe destacar que se integrará en la Alameda Central, el nuevo espacio con el que contará la ciudad una vez concluyan las obras de integración urbana del ferrocarril. Así, la iniciativa contempla la ejecución de las obras en dos fases debido a la afección del soterramiento del ferrocarril a su paso por la ciudad. La primera fase, con una superficie de 9.220,40 m², abarcará el desarrollo principal del ámbito, mientras que la segunda fase, de 3.295,23 m², se centrará en la zona verde actualmente afectada por las obras ferroviarias.

A este proyecto, se suman otras iniciativas que contemplan: la construcción de cerca de 400 viviendas en el barrio de La Viña; el impulso de 360 nuevos hogares en el Casco Histórico; el desarrollo de 250 viviendas en San Cristóbal; así como el avance en la construcción de 23 nuevas viviendas en el barrio de la Virgen de las Huertas.