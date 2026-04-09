El Ayuntamiento de Caravaca se suma a la campaña ‘Espacios sin Humo’ de la Asociación Española contra el Cáncer

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz se ha adherido a la campaña ‘Espacios sin Humo’, impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables y proteger a la población, especialmente a los menores, de la exposición al humo del tabaco en espacios públicos.

El alcalde de Caravaca, José Francisco García, y el presidente de la sede provincial de la AECC en la Región de Murcia, Eduardo González, han suscrito un convenio de colaboración que permitirá desarrollar distintas iniciativas en el municipio dentro de este programa.

El acuerdo contempla la creación de una zona libre de tabaco y vapeo en el área de juegos infantiles del nuevo Parque Mayrena, así como acciones formativas y divulgativas

El acuerdo contempla la creación de una zona libre de tabaco y vapeo en el área de juegos infantiles del nuevo Parque Mayrena

Entre las actuaciones previstas, destaca la habilitación de una zona libre de humo —que incluye tanto tabaco como dispositivos de vapeo— en el área de juegos infantiles del nuevo Parque Mayrena.

El alcalde ha señalado que “la adhesión a esta campaña supone un paso más en nuestro compromiso con la salud pública y la calidad de vida de nuestros vecinos”. Asimismo, ha subrayado que “la colaboración con la AECC nos permite avanzar en la sensibilización social y en la prevención de enfermedades como el cáncer”.

También se incluyen acciones formativas y divulgativas

Por su parte, el presidente de la AECC en la Región de Murcia ha destacado que “el objetivo de ‘Espacios sin Humo’ es promover un cambio cultural que favorezca entornos libres de tabaco, reduciendo su consumo y evitando la exposición involuntaria al humo, especialmente en lugares frecuentados por menores”. En este sentido, ha agradecido la implicación del Ayuntamiento de Caravaca en una iniciativa que ya se está extendiendo a numerosos municipios de la Región y del conjunto del país.

Lucha contra el tabaquismo

Voluntarios de la asociación, junto al presidente regional y el alcalde de Caravaca / Enrique Soler

El convenio firmado contempla, además, el desarrollo de acciones de formación, información y divulgación dirigidas a la ciudadanía para prevenir el tabaquismo, así como la puesta a disposición de recursos para ayudar a las personas que desean dejar de fumar.

La campaña ‘Espacios sin Humo’ promueve la señalización de áreas libres de tabaco en parques, plazas, instalaciones deportivas y otros entornos públicos, con un enfoque basado en la concienciación y la educación, no en la sanción. A través de esta iniciativa, la AECC trabaja para impulsar cambios normativos y sociales que contribuyan a reducir los efectos del tabaquismo y avanzar hacia una sociedad más saludable.

Promoción de la salud

Con esta adhesión, el Ayuntamiento de Caravaca refuerza su compromiso con la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el bienestar de la ciudadanía, sumándose a una red creciente de municipios que apuestan por espacios públicos libres de humo.