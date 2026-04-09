Social
Un aguileño es el mejor fotógrafo de bodas de España y segundo del mundo
“A nivel personal es como rozar el cielo”, afirma
El fotógrafo aguileño Eduardo Blanco Adán ha sido nombrado como el mejor fotógrafo de España y segundo del mundo en los premios Wedwar International Wedding Photography Awards, un premio que se otorga a todo el trabajo realizado durante el año.
Un concurso anual en el que cada mes se va juzgando una serie de imágenes y a final de año el fotógrafo que “tenga mejores imágenes durante todo el año le dan el premio como mejor fotógrafo, es por el trabajo global, no sólo por una imagen ni por una boda en sí, es por el trabajo global que ha hecho en todo el año” explica el fotógrafo aguileño a La Opinión, quien destaca que “a nivel personal es como rozar el cielo” destacando de su trabajo “creo que es la pasión, la energía que mete en ella, con mi trabajo tengo una cosa que siempre lo digo, que es que me apasiona, tengo una frase que la digo mucho y que es que no es lo que hago, es lo que soy” describiendo esa pasión como que “yo soy fotógrafo y mi vida entera gira en torno a ella, entonces creo que todo eso se transmite en mis imágenes”.
Eduardo es un fotógrafo de bodas que “me adapto a lo que el cliente quiera, no tengo, no pongo mucho límite en eso, si me preguntan a mí, para mí uno de los lugares que más me gusta, gusta mucho el Embarcador de Calabardina, pero porque a mí me transmite mucha paz el sitio” quien se califica al hacer un reportaje de boda como “trabajo mucho en fotoperiodismo en boda, hago mucho el no influir mucho en la escena, el adaptarme y fluir con la boda, pero también hago mucha fotografía artística, entonces claro, es una mezcla de todo, una fotografía compuesta y a la vez también muchas narrativas”.
- Murcia se convierte en escenario de una nueva serie: buscan figurantes para un rodaje que llegará a finales de abril
- La Comunidad cita a los propietarios de los terrenos expropiados para el desdoblamiento de la T-332 en Cartagena
- El lado oscuro del Bando de la Huerta: trifulcas, agresiones e intoxicaciones etílicas
- Batalla de las Flores y llegada de la Sardina: esta es la programación de las Fiestas de Primavera para este jueves 9 de abril
- Triste final en el Palacio: el UCAM Murcia se queda sin final europea pese a la exhibición de DeJulius
- La primavera florece en el corazón de Murcia con el Bando de la Huerta
- Las mejores fotos del desfile del Bando de la Huerta.
- Comienzan las obras para crear una zona verde de más de 3.000 metros cuadrados en el Casco Histórico de Lorca