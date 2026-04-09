Un aguileño es el mejor fotógrafo de bodas de España y segundo del mundo

El fotógrafo aguileño Eduardo Blanco Adán ha sido nombrado como el mejor fotógrafo de España y segundo del mundo en los premios Wedwar International Wedding Photography Awards, un premio que se otorga a todo el trabajo realizado durante el año.

Un concurso anual en el que cada mes se va juzgando una serie de imágenes y a final de año el fotógrafo que “tenga mejores imágenes durante todo el año le dan el premio como mejor fotógrafo, es por el trabajo global, no sólo por una imagen ni por una boda en sí, es por el trabajo global que ha hecho en todo el año” explica el fotógrafo aguileño a La Opinión, quien destaca que “a nivel personal es como rozar el cielo” destacando de su trabajo “creo que es la pasión, la energía que mete en ella, con mi trabajo tengo una cosa que siempre lo digo, que es que me apasiona, tengo una frase que la digo mucho y que es que no es lo que hago, es lo que soy” describiendo esa pasión como que “yo soy fotógrafo y mi vida entera gira en torno a ella, entonces creo que todo eso se transmite en mis imágenes”.

Noticias relacionadas

Eduardo es un fotógrafo de bodas que “me adapto a lo que el cliente quiera, no tengo, no pongo mucho límite en eso, si me preguntan a mí, para mí uno de los lugares que más me gusta, gusta mucho el Embarcador de Calabardina, pero porque a mí me transmite mucha paz el sitio” quien se califica al hacer un reportaje de boda como “trabajo mucho en fotoperiodismo en boda, hago mucho el no influir mucho en la escena, el adaptarme y fluir con la boda, pero también hago mucha fotografía artística, entonces claro, es una mezcla de todo, una fotografía compuesta y a la vez también muchas narrativas”.