Los vecinos de Mazuza en Moratalla protestan por la instalación de una antena de telefonía 5G

Los vecinos de Mazuza en el término municipal de Moratalla protestan por la instalación de una antena de telefonía 5G en las proximidades del núcleo diseminado.

La instalación se está llevando a cabo a 400 metros de la pedanía y a tan solo 200 metros de una zona protegida de la Red Natura 2000 en la Sierra de la Muela.

La pedanía tiene unos 50 habitantes censados y se encuentra lindando con el límite de provincia con Castilla la Mancha

La pedanía tiene unos 50 habitantes censados y se encuentra lindando con el límite de provincia con Castilla la Mancha, se trata de uno de los puntos afectados por la ‘España Vaciada’. El proyecto ya viene de largo, pero ha sido en los últimos meses cuando se ha levantado la voz de alarma, al iniciar los trabajos construcción y montaje de la nueva instalación 5G. Los vecinos de la zona han mostrado su preocupación por la proximidad del montaje de la antena, “además de qué repercusión puede tener para la salud humana”, los vecinos también han incidido en su preocupación “por cómo puede afectar al medio, ya que se encuentra muy próxima a la zona protegida por la Red Natura”.

Pedimos transparencia al Ayuntamiento, para poder tener acceso al expediente para disponer de toda la información Francisco Martínez — Afectado

Según detalla, Francisco Martínez, uno de los afectados, “pedimos transparencia al Ayuntamiento, para poder tener acceso al expediente para disponer de toda la información”. También han pedido información a la consejería de Medioambiente, debido a la proximidad de la zona Red Natura 2000.

Distancia de la instalación a la zona protegida por la Red Natura 2000 / La Opinión

Martínez subraya que “en ningún caso nos negamos a que esta antena se coloque, pero no tan cerca de las viviendas y la zona protegida”.

A golpe de protestas

Instalación de la torre de telefonia 5G / La Opinión

Una vez más los vecinos de los núcleos diseminados salen a defender sus derechos a golpe de protestas, no es la primera vez que sucede. Han salido a la calle, incluso negarse a votar en unas elecciones para conseguir algunos servicios básicos como un servicio eficiente en el Punto de Especial Aislamiento de Benizar. Los vecinos son conocedores de dónde viven y las carencias que tienen que asumir, pero no están dispuestos a ser ciudadanos de segunda en lo que se refiere a servicios básicos, a los que puede acceder cualquier otra persona, independientemente del lugar donde viva.

Una carretera que ha tardado 20 años en llegar

El arreglo de la carretera ha sido otra reivindicación histórica, los 16 kilómetros más largos en ejecutar de toda la historia. Además, un trazado que pertenecía a dos comunidades autónomas para complicar más el asunto. En el año 2015, se actuó en 3 kilómetros con un presupuesto de 300.000 euros, ampliando la calzada en 3,5 metros. En breve, está previsto que comience la siguiente fase de 10 kilómetros, donde la Comunidad, además reforzará el drenaje en el proyecto de mejora de la carretera, con la inclusión de un marco de 4 por 3 metros que permita el adecuado desagüe de la vía regional RM-B30. El presupuesto de licitación es de 2.424.107 millones de euros. Y por último, el Ayuntamiento de Socovos ya ha formalizado las obras de reparación de la parte del vial que pertenece a Castilla la Macha. El presupuesto de adjudicación de este último trazado es de 300.000 euros.