El TSJ de Murcia ratifica las reclamaciones de información realizadas por el PSOE de Lorca al Ayuntamiento

"¿Qué tienen que ocultar? ¿De qué no quieren que nos enteremos los lorquinos?". Estas eran algunas de las preguntas que se hacía la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Lorca, Isabel Casalduero, en el transcurso de una rueda de prensa durante la que se informaba de la resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, que recientemente ratificaba la sentencia contra el actual equipo de Gobierno por "vulnerar el Derecho Fundamental a la participación política".

A este respecto, cabe recordar que el PSOE presentó la citada demanda en junio del pasado año tras no obtener respuesta por parte del Gobierno local a las solicitudes de información del principal partido de la oposición. Entre los asuntos omitidos por el Consistorio figuran el procedimiento de aprobación de precios de entradas, los ingresos públicos y la fiscalización económica de un evento taurino; así como el anteproyecto y el informe de inversión sobre la propuesta técnica que recomienda el cierre del Albergue Municipal de Coy.

Casa Consistorial de Lorca. / PSOE Lorca

"El Tribunal ha sido tajante al rechazar las excusas de la protección de datos o la supuesta improcedencia del procedimiento que utilizó el señor Gil para intentar tapar su falta de transparencia", subrayaba la portavoz socialista, que terminaba conminando al alcalde a "ser transparente": "sería un auténtico bochorno para esta ciudad tener que pedir nuevamente a los tribunales la ejecución forzosa de la sentencia", terminaba la concejala.

Asunto zanjado

Por su parte, fuentes municipales salían al paso de las declaraciones de Casalduero Jódar para lamentar "que el PSOE local siga instalado en una realidad paralela, alejada de los hechos" puesto que "el asunto al que hacen referencia está completamente zanjado y solventado, y además han contado con toda la información desde el primer momento". Del mismo modo, estas voces acusaban al partido opositor de intentar generar "una polémica" artificial sobre algo que ya está resuelto" para terminar afirmando que "no vamos a entrar ni colaborar en su estrategia basada en la confusión y la mentira".