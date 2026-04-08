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Padrón

IU Lorca reclama mayor agilidad a la hora de realizar trámites en el Padrón

Según Pedro Sosa, portavoz de la formación, la demora para obtener cita supera el mes

Para paliar esta situación el Ayuntamiento incorporará en breve tres funcionarios al servicio

Puerta de acceso al Padrón de Lorca.

Puerta de acceso al Padrón de Lorca. / Daniel Navarro

Daniel Navarro

Daniel Navarro

La situación actual a la hora de realizar trámites en el Padrón de Lorca ha despertado las críticas de uno de los partidos de la oposición. Concretamente, era el portavoz de la coalición de izquierdas conformada por Izquierda Unida, Podemos y Alianza Verde, Pedro Sosa, quien este miércoles comparecía ante los medios para denunciar el tiempo de espera –superior al mes– que los ciudadanos deben enfrentar para realizar cualquier trámite en el servicio municipal.

Según explicaba el también edil, esa demora "contraviene la ley" y ha demandado al gobierno local, del PP y Vox, que arbitre las medidas necesarias para garantizar que se agilice la prestación de ese servicio municipal. En este sentido, Sosa Martínez reclamaba entre otras cuestiones autorización para realizar por vía electrónica, así como directamente por registro de entrada, aquellos trámites y gestiones en los que no se exija la presencialidad por norma con rango de ley como es el caso de los trámites relacionados con el Padrón.

Pedro Sosa, portavoz de IU-Podemos-Alianza Verde.

Pedro Sosa, portavoz de IU-Podemos-Alianza Verde. / Daniel Navarro

Del mismo modo, el concejal demandaba al Ayuntamiento que se permita la obtención de cita previa por vía telefónica y presencial y no exclusivamente por medios electrónicos y que se permita el acceso a un registro para entregar la documentación necesaria para poder hacer un trámite padronal sin necesidad de obtener cita previa.

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Refuerzo de personal

Al respecto de esta cuestión, fuentes municipales recordaban que en los próximos meses está prevista la incorporación de dos nuevos agentes censales a la Unidad de Control del Padrónademás de un arquitecto técnico– "que reforzarán todo lo relacionado con las gestiones vinculadas al Padrón".

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