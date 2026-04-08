Comienzan las obras para crear una zona verde de más de 3.000 metros cuadrados en el Casco Histórico de Lorca

El próximo gran 'pulmón verde' de la ciudad de Lorca en general y del Casco Histórico en particular ya está un paso más cerca de convertirse en realidad. Y es que, tras un largo proceso de licitación y adjudicación, este miércoles daban comienzo de forma efectiva las obras de rehabilitación de los antiguos depósitos de agua del barrio de Santa María, actualmente en desuso, para convertirlos en el elemento central de un nuevo gran parque urbano.

Las ediles de Desarrollo Local, Rosa Medina, y de Urbanismo, María Hernández, visitaban este miércoles la zona para supervisar el inicio de los trabajos, que arrancaban tras la aprobación del ‘Plan de Seguridad y Salud’ en Junta de Gobierno Local. En total, esta actuación permitirá transformar una zona degradada de 3.110 m² en una zona verde de grandes dimensiones, que también servirá como punto de encuentro para los vecinos de los barrios cercanos.

Medina y Hernández, este miércoles. / L.O.

"Permitirá recuperar infraestructuras en desuso y convertirlas en un sistema innovador de gestión del agua, adaptado a las nuevas necesidades de la ciudad", destacaba Medina Mínguez en el transcurso de la visita. Por su parte, María Hernández subrayaba que "la integración de soluciones basadas en la naturaleza y la gestión sostenible del agua es una respuesta innovadora ante los retos de la pobreza energética. Ponemos en marcha un proyecto que no solo regenerará espacios urbanos degradados, sino que también será un referente en toda la Región".

A través del agua

Al respecto de la renaturalización del Parque de los Barrios Altos, cabe recordar que es el eje central de un proyecto que abarca buena parte del barrio de Santa María. Así, en este espacio se integrarán infraestructuras verdes y azules que permitirán mejorar tanto la biodiversidad como la cohesión social del barrio. En concreto, los antiguos depósitos de agua rehabilitados se conectarán íntegramente con el entorno urbano y con el edificio histórico de la antigua Cárcel, cuya remodelación será parte esencial del conjunto del proyecto. Mediante la instalación de un biofiltro sostenible se gestionarán las aguas pluviales para generar un ciclo hídrico autosuficiente que garantice el riego y la regulación del microclima sin necesidad de recursos externos.

Vista general del barrio de Santa María, desde la iglesia que le da nombre. / Daniel Navarro

A este respecto, cabe destacar que el diseño paisajístico incorpora bosques urbanos, praderas naturalizadas, corredores ecológicos, plazas multifuncionales y zonas de estancia accesibles para todas las edades, fomentando la participación ciudadana en la plantación y mantenimiento de estas áreas. Asimismo, las obras abarcan todas las actuaciones necesarias para ejecutar estas transformaciones con criterios de calidad y supondrán una inversión total de 813.311,69 euros. Según fuentes municipales, se espera que el nuevo parque urbano esté listo antes de que finalice el año, contando con un plazo de ejecución de 8 meses.

4,7 millones

Todas estas actuaciones, a las que se suman la rehabilitación de varias casas y del propio edificio de la antigua Cárcel se enmarcan dentro del proyecto europeo conocido como 'NatUR-W'.

Demolición junto a los antiguos depósitos del Taibilla. / Daniel Navarro

Financiado con 4,7 millones de euros, también permitirá acometer la rehabilitación de cinco casas de la zona propiedad del Ayuntamiento. Unos esfuerzos para transformar el barrio a los que se sumará el Gobierno regional con otro millón adicional. En concreto, los 990.886 euros procedentes de las arcas autonómicas permitirán rehabilitar 12 viviendas municipales; reedificar por completo otras siete –cuatro municipales y tres privadas– y demoler otras cuatro viviendas propiedad del Consistorio.