Más de media tonelada de pintura para renovar las marcas viales de Juan Carlos I en Lorca

625 kilos de pintura, 2 días de trabajo y un coste de 5.000 euros. Estas son las cifras más destacadas de las labores iniciadas este martes en la avenida Juan Carlos I –la arteria principal de la ciudad– por el Ayuntamiento de Lorca con el objetivo de renovar las distintas marcas viales presentes en la vía. A este respecto, cabe recordar que los trabajos se anunciaban a la vez que arrancaba la instalación del las tribunas de Semana Santa, cuya retirada permitía ponerse en marcha a los pintores alargando el dispositivo puesto en marcha en este sentido.

"Darán como resultado no solo la mejora de la seguridad de conductores y viandantes, sino también de la propia imagen que ofrecemos a los visitantes de la principal calle de tránsito de nuestra ciudad", significaba el concejal delegado de Calidad Urbana, Juan Miguel Bayonas, al respecto del objetivo de los trabajos.

Los trabajos se compatibilizarán con la circulación por la avenida. / L.O.

"Se van a utilizar hasta 625 kilos de pintura y serán dos operarios quienes, durante estos próximos dos días, ayudados por la maquinaria de señalización vial, además de elementos de balizamiento para su propia seguridad, lleven a cabo la intervención, que se realizará de manera completa en todo el vial, haciendo más visibles los trazos y los pasos de peatones, ya que debido al tráfico rodado y al tiempo se produce un desgaste en la pintura", apuntaba el edil. Del mismo modo, Bayonas López indicaba que varios agentes del cuerpo municipal de policía permanecerán en la zona para asegurar la fluidez del tráfico y realizar los cortes necesarios en la circulación.

A otras zonas

"Las labores de repintado forman parte de las distintas actuaciones de adecuación urbana que estamos llevando a cabo en el municipio y nuestro objetivo es extrapolarlas –en cuanto nos sea posible– a otras zonas que también están sufriendo un importante desgaste, sobre todo en aquellos tramos y enclaves que más están sufriendo el desgaste con motivo de las obras de soterramiento de las vías férreas", concluía el concejal.