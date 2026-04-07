La Policía Local de San Javier vuelve al Campeonato Nacional tras más de dos décadas de ausencia

La concejala de Policía de San Javier, Alba Sánchez, ha despedido este lunes a la delegación de agentes de la Policía Local que representará al municipio en el XXXII Campeonato Nacional de Policía Local, que se celebra en Granada del 7 al 11 de abril.

Se trata de un regreso histórico para la plantilla sanjaviereña, que no participaba en esta cita deportiva de ámbito nacional desde el año 2003.

Los agentes locales competirán con equipos procedentes de municipios de toda España en cinco disciplinas diferentes: Cross, Mountain-Bike, Pádel, Tiro y Fútbol 7.

Durante el encuentro con la edil, los policías han manifestado el «orgullo» que supone representar al Ayuntamiento de San Javier en un evento que reúne a cientos de compañeros de las fuerzas de seguridad de todo el país.

Alba Sánchez ha destacado la importancia de retomar esta tradición, señalando que el consistorio apoya «este tipo de iniciativas que fomentan el trabajo en equipo entre la plantilla» y les ha deseado éxito en los resultados, instándoles a disfrutar de la experiencia, fomentar lazos con otros policías locales y hacer equipo.

En señal de agradecimiento, los agentes han hecho entrega a la edil de una camiseta oficial de la equipación deportiva, donde figuran los nombres de las empresas patrocinadoras que, junto al Ayuntamiento, han hecho posible el viaje.

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La competición arranca hoy en la capital granadina y se prolongará hasta el próximo sábado.