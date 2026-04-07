Las incidencias sanitarias durante la Semana Santa de Lorca se redujeron a la mitad

La Semana Santa de Lorca de este año 2026 ha sido un éxito en todos los aspectos. Esto es lo que se desprende de las comparecencias de balance realizadas por el Ayuntamiento que, además de cifrar en más de medio millón el número de visitantes, este martes ponía en valor la reducción del número de intervenciones realizadas por parte de los servicios de Emergencias y las distintas áreas municipales implicadas.

El concejal de Emergencias en el Ayuntamiento de Lorca, José Martínez, achacaba la bajada de más del 50% a la "máxima coordinación" de las diferentes ramas del Consistorio movilizadas a través del dispositivo especial desplegado con la llegada de los Desfiles Bíblico Pasionales; un planteamiento que suponía la movilización de medio millar de efectivos, 90 vehículos y medios técnicos de última generación.

José Martínez, en el centro, tras informar de los resultados del operativo. / L.O.

"La Semana Santa de Lorca no solo se mide por la espectacularidad de sus desfiles, sino también por la capacidad organizativa y preventiva de todos los servicios implicados, que trabajan durante semanas para garantizar la seguridad de lorquinos y visitantes", significaba el concejal.

10 días de intensa actividad

Según recordaba Martínez García, el Plan de Emergencias Específico de Semana Santa 2026 (PESSLOR-2026) ha permanecido activo del 27 de marzo al 5 de abril, si bien su preparación comenzó semanas antes con una intensa labor de planificación y coordinación. Así, antes de la activación del plan, se llevaron a cabo múltiples actuaciones preventivas centradas en garantizar la seguridad en todos los ámbitos.

Entre ellas, la coordinación de los servicios sanitarios con el refuerzo del Servicio Murciano de Salud (SMS), así como la organización de unidades móviles de Cruz Roja y empresas privadas, cubriendo tanto los desfiles principales como los actos más relevantes. Asimismo, se realizó un exhaustivo control del entorno físico, incluyendo la revisión de más de 12 inmuebles del casco histórico, fachadas y cornisas, así como la comprobación de todos los hidrantes situados en los recorridos procesionales y en las naves de los pasos.

Imagen de archivo de una revisión de fachadas efectuada recientemente en Lorca. / Daniel Navarro

También se planificaron las vías de evacuación, la ubicación estratégica de los servicios de emergencia y la distribución de la seguridad privada, con especial refuerzo en la estación de autobuses y en los controles de acceso para garantizar el correcto desarrollo de las procesiones. El dispositivo incluyó además la instalación de un sistema de megafonía en la avenida Juan Carlos I para informar al público en caso necesario.

Otro aspecto fundamental fue el seguimiento meteorológico, para lo que –recordaba el edil– se contó con servicios especializados de AEMET y la empresa lorquina METEORED, permitiendo una previsión detallada y fiable durante toda la semana.

Grandes eventos

Según los datos aportados por el Ayuntamiento, durante los diez días de celebración se registraron 17 asistencias sanitarias, todas de carácter leve —principalmente contusiones, heridas superficiales, mareos o golpes fortuitos— sin que ninguna requiriera traslado hospitalario. "Este dato supone una reducción del 53% respecto a 2025, cuando se contabilizaron 32 asistencias, de las cuales 7 precisaron traslado hospitalario", señalaba José Martínez, que concluía significando: "el éxito de este operativo demuestra que Lorca está plenamente preparada para acoger grandes eventos con garantías de seguridad, profesionalidad y una coordinación ejemplar entre todos los servicios".