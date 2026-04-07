Cultura
La Biblioteca Pilar Barnés de Lorca pone en marcha un programa para fomentar la creatividad juvenil
Dirigido principalmente al alumnado de Educación Secundaria y Bachillerato, propone un recorrido creativo a partir de textos de distintos géneros y autores
Los estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato del municipio de Lorca tendrán a partir de este miércoles una cita en la Biblioteca Pilar Barnés. Y es que, además de servir como sala de estudio y archivo, la dirección de la misma ha puesto en marcha una nueva edición de '8 días JL 2026', una iniciativa que propone un recorrido creativo a partir de textos de distintos géneros y autores, tanto clásicos como contemporáneos, españoles y extranjeros. Así, las actividades buscan ir más allá de la lectura comprensiva para fomentar la reinterpretación y la creación artística entre los más jóvenes.
Talleres de subtítulos, creación de guiones o juegos de rol serán algunas de las actividades que podrán realizarse gracias a esta iniciativa, que forma parte del proyecto 'Leer, comprender y crear: la lectura, una reacción en cadena', impulsado por la Red Municipal de Bibliotecas de Lorca y dependiente de la Concejalía de Educación, con el respaldo del Ministerio de Cultura.
Hábito lector
Con plazas limitadas, las actividades se alargarán hasta el próximo 20 de abril. "Esta programación supone una apuesta decidida por fomentar el hábito lector entre los jóvenes, pero también por impulsar su creatividad y su capacidad crítica a través de distintos lenguajes artísticos. Este proyecto refuerza el compromiso del Ayuntamiento con una educación integral que combina cultura, creatividad y participación activa de los jóvenes", destacaba la edil de Educación, Rosa Medina.
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