Yecla aprueba sus presupuestos para 2026 con un pacto entre PP y PSOE

Esta mañana se aprobaron los presupuestos del municipio de Yecla para este año 2026 con nueve votos a favor y siete abstenciones. Destaca el acuerdo entre el Partido Popular, que gobierna esta zona del Altiplano murciano, y el Partido Socialista, rompiendo con la tendencia en el resto de España.

Ante este pacto, Vox ha estallado contra el Ejecutivo municipal por abrazar el bipartidismo que "tanto daño ha hecho a España". La formación ultra habla de una "traición al mandato electoral" de Remedios Lajara, alcaldesa de Yecla.

De acuerdo con la información ofrecida por el Ayuntamiento a través de una nota de prensa, los presupuestos ascienden a casi 37,5 millones (37.469.362 euros), un 4% más que en el ejercicio anterior.

Asimismo, las cuentas del territorio para 2026 suponen, según indican, una inversión de 55.000 euros para la instalación de farolas eléctricas, 30.000 euros en cámaras de videovigilancia, 100.000 para la adquisición de nuevos vehículos municipales, 175.000 euros en equipamiento para edificios, 350.000 en el arreglo de la cubierta de la casa consistorial o 300.000 euros de inversión para la adecuación de calles, caminos rurales o alcantarillado.

Las cuentas incluyen una inversión de 350.000 euros para arreglar la cubierta de la Casa Consistorial

Subrayan que el capítulo de ingresos, que supone el 56% de los ingresos municipales, crece con respecto a 2025 en más de un millón de euros, lo que supone casi 21 millones en total, manteniendo intactos los impuestos, tasas y precios públicos de competencia municipal, sin aplicar subidas a los vecinos de Yecla: "Una decisión que refleja el firme compromiso del equipo de gobierno con una política fiscal responsable y sensible a la situación económica de las familias, evitando trasladar a los ciudadanos el impacto del incremento de costes impuesto por otras administraciones", ha explicado Lajara durante su intervención.

El capítulo de transferencias corrientes aumenta un 3% con respecto al ejercicio anterior, lo que en términos reales representa menos de medio millón de euros de subida, alcanzando así un importe total de 14.723.462 euros.

Por otro lado, sacan pecho por disminuir la carga financiera "cumpliendo con los límites legales y los principios de estabilidad presupuestaria". Informan de que en la última década se ha reducido en 3 millones la deuda municipal: "Una reducción que se ha conjugado con la adquisición de compromisos económicos para la ejecución de obras de los fondos europeos y las aportaciones municipales".

El descontento de Vox

Vox ha denunciado con intensidad este acuerdo alcanzado por los partidos tradicionales de España y lo ha utilizado para construir su discurso contrario al statu quo del bipartidismo. "Es triste ver cómo el PP de Yecla, tras romper el acuerdo con Vox, corre a los brazos del PSOE para aprobar sus presupuestos", ha señalado el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez.

Señala a PP y PSOE como "dos lados de la misma moneda". "Son socios naturales que tienen en común una gestión continuista, cesiones ideológicas y el olvido de las prioridades reales de los yeclanos", añadió.

"Además, este presupuesto esconde un agujero de más de dos millones de euros, pese a incluir subidas de tasas y de la base imponible de los impuestos, lo que obligará a aumentar la presión fiscal para sostener el gasto", subrayó. En esta línea, arremete contra el partido de centroderecha porque "ha preferido pactar con Sánchez antes que defender las políticas del sentido común que los yeclanos apoyaron en las urnas".

Asimismo, el portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Consistorio, Vicente Quiles, ha reafirmado su compromiso con los yeclanos: "Vox seguirá defendiendo en la oposición lo que otros traicionan en el gobierno. Defenderemos las políticas a favor de la libertad, la seguridad y la prosperidad que representa Vox y que ya demostramos que eran posibles en nuestro municipio".