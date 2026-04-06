Lorca despide la Semana Santa más multitudinaria de su historia

Más de medio millón de visitantes. Esta era la cifra que aportaba el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, durante el balance que, tradicionalmente, realiza el Consistorio tras la finalización de la Semana Santa. Así, el primer edil calificaba la cifra de "histórica", a la vez que felicitaba "a todas las personas que con su trabajo y esfuerzo han permitido que este año podamos hablar de una Semana Santa absolutamente extraordinaria".

Del mismo modo, Gil Jódar aludía a la meteorología "inigualable" –durante ninguna de las jornadas con procesión se registraban condiciones desfavorables– como uno de los factores determinantes a la hora de fomentar la llegada de visitantes, así como a la propia espectacularidad de los Desfiles Bíblico-Pasionales.

Fulgencio Gil en el transcurso del balance post-Semana Santa. / L.O.

"Lorca ha sacado a la calle el mayor espectáculo en directo que se puede contemplar en toda Europa. Nuestros procesionistas, de los que importa desde el primero hasta el último, han puesto en cada detalle el orgullo de todo un pueblo. ¿Dónde si no en Lorca podemos asistir a una puesta en escena tan magnífica como esta? Esta ciudad ha dejado claro la fuerza, la pasión y el arte de unas procesiones que nos sitúan como referencia internacional", apuntaba el primer edil, que aprovechaba para reiterar su agradecimiento a las distintas Hermandades y Cofradías, así como a los diversos servicios municipales.

Comportamiento ejemplar

En cuanto a las incidencias registradas, Gil Jódar señalaba que el comportamiento de la ciudadanía entre el Viernes de Dolores y el Domingo de Resurrección era "realmente ejemplar", pudiéndose disfrutar "de un ambiente de ocio saludable como hacía tiempo".

Parte de la multitud congregada para el encuentro del Paso Encarnado, el pasado Martes Santo. / L.O.

De hecho, a pesar de la alta afluencia de personas, el cuerpo municipal de policía tramitaba un total de 69 denuncias administrativas, la mayoría por conductas contrarias a la Ordenanza Municipal. "Aquí el apoyo y asistencia a todos los actos programados, tanto en su preparación y desarrollo como cierre, han transcurrido con total normalidad, destacando también la cobertura en pedanías", aportaba el regidor, que apostillaba: "el dispositivo especial ha funcionado de manera impecable, totalmente coordinado, y no ha habido ningún incidente reseñable".

Lleno total

Por lo que respecta a la ocupación tanto hostelera como hotelera, el lleno era total. Así, desde la Asociación Profesional de Hosteleros de la Comarca de Lorca trasladaba sus buenas sensaciones, habiéndose registrado "una afluencia masiva respecto a años anteriores, aunque quizá con un gasto medio más contenido, en la línea general de la situación económica. Unas fechas que habitualmente suponen un importante porcentaje de la facturación anual, y en las que destaca la creación de empleo en el sector debido a la demanda extra".

Uno de los establecimientos hosteleros del centro de Lorca durante la pasada Semana Santa. / L.O.

Asimismo, desde la entidad valoraban muy positivamente las medidas adoptadas por parte del Ayuntamiento, tanto en lo relativo al operativo de seguridad y la gestión de los espacios peatonales en el centro, como ampliación de terrazas y música de tardeo, además del horario ampliado a nivel regional.

Más repercusión

Además, el alcalde hacía referencia a la amplia cobertura, repercusión y difusión mediática constatada. "Ha sido la mejor que se recuerda, con influencers, profesionales gráficos, medios locales, regionales, nacionales e internacionales, de Francia, Alemania, etc. acreditados, el propio gabinete de protocolo y prensa del Ayuntamiento; y una amplificación digital de la mano de visitantes reconocidos, también en el mundo de las redes sociales, que ha extrapolado ‘a otros niveles’ la difusión de la Semana Santa", indicaba.

En cuanto al dato de visitantes ‘atendidos’ en los siete puntos estratégicos de información: Oficina de Turismo, Castillo, Centro de Visitantes, y mostradores en Santo Domingo, San Francisco, Óvalo y Palacio de Guevara, ha sido de 11.258 personas, procedentes de las 50 provincias españolas y de más de 46 países diferentes.

La antesala

Para finalizar, Fulgencio Gil remarcaba que el éxito de esta Semana de Pasión "no es sino la antesala del salto cualitativo que supondrá la celebración del Encuentro Nacional de Cofradías en Lorca en 2027, con miles de cofrades de otras partes de España; un auténtico revulsivo para la esencia de esta celebración, la economía local y la proyección de nuestra ciudad".