Las calles de Lorca vuelven a la normalidad tras las procesiones

Si el pasado 16 de marzo daban comienzo los preparativos para convertir la principal vía de Lorca –la avenida Juan Carlos I– en el escenario de los Desfiles Bíblico-Pasionales, hace escasas horas comenzaba el proceso inverso. Tanto es así que, minutos después de que culminara la procesión de Viernes Santo se activaba un dispositivo que de forma casi frenética se encargaba de devolver el estado habitual a la principal arteria de la Ciudad del Sol.

Primero se procedía a la retirada de residuos y, por supuesto, de la arena por la que minutos antes pasaban emperadores, reinas, Cristos y Vírgenes; para después pasar al desmontaje de las más de 11.000 tribunas que permitían a los miles de espectadores disfrutar de la procesión. Seguidamente, durante la jornada del domingo, se acometía el baldeo de toda la zona conocida como la Carrera por parte de operarios de Aguas de Lorca y, este lunes, decenas de operarios municipales comenzaban a instalar de nuevo los distintos elementos del mobiliario urbano.

Instante de la procesión de Viernes Santo, con las tribunas a los lados. / Elisabet Soto

Entre ellos se llevaba a cabo la puesta en marcha de los distintos semáforos que regulan el tráfico en el lugar, acción que daba pie a la asociación 'Lorca Biciudad' a reiterar su petición de eliminación de los mismos. Según fuentes de la entidad, su retirada hace que "los vehículos a motor se sienten menos 'dueños' de un espacio que se vuelve más amable y de convivencia; no corren para que no se les cierre el siguiente semáforo… y las aglomeraciones de peatones bajo los semáforos no se producen".

A este respecto, cabe recordar que desde la asociación perteneciente a la Plataforma por la Calidad del Paisaje de Lorca, ya en diciembre de 2017, la Cámara de Comercio, CECLOR y once asociaciones de Lorca solicitaron formalmente que este vial gozara de una prioridad totalmente peatonal para favorecer las distintas actividades que se llevan a cabo en la vía.