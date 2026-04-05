El Resucitado vuelve a recorrer las calles de Caravaca

El sagrado Corazón de Jesús Resucitado brilló por las calles de la ciudad Santa del Noroeste murciano, que recuperaba la procesión del Resucitado. Era un anhelo que tenía desde muchos años la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Caravaca y que bajo la presidencia de Juan Esteban Piernas se ha conseguido lograr y con nota.

Una procesión que tuvo gran afluencia de público a lo largo de su recorrido

Una procesión que tuvo gran afluencia de público a lo largo de su recorrido. Tantos años después se vuelve a poner la semilla para hacer grande una tradición vinculada al final de la Semana de Pasión.

La tradición en Caravaca para el Domingo de Pascua era un día de convivencia especialmente en los parajes próximos al municipio y mucha gente no quiso perderse esta procesión de Domingo de Resurrección.

Los actos comenzaron con una celebración religiosa en la iglesia de La Concepción

Los actos comenzaron con una celebración religiosa en la iglesia de La Concepción, posteriormente la Agrupación de Cofradías preparó un desayuno en la glorieta para todos los participantes. Seguidamente, daba comienzo la procesión que, recorriendo las calles del Casco Antiguo, desembocó en la calle Mayor hasta concluir en la plaza del Arco.

Abriendo el cortejo estaba una pieza muy especial, el Niño Jesús entronizado, del siglo XVIII, que se cree que perteneció a la Compañía de Jesús, y que actualmente pertenece a una colección privada, cuya familia quiso que participara, ya que las crónicas hablan de esta imagen en la procesión del Resucitado. Seguidamente, iba el Ángel Triunfante, que se encuentra en el convento de los padres Carmelitas; San Juan Evangelista, de la ermita de Santa Elena; la Virgen de la Cabeza, de la parroquia de la Concepción; y cerrando el Sagrado Corazón de Jesús Resucitado de la parroquia de El Salvador.

Encuentro del Aleluya

Procesión en Caravaca/El Resucitado_132 / Enrique Soler

Una procesión en la que participaron las siete cofradías de la agrupación, que se volcaron para que fuera todo un éxito. La procesión llegó hasta la plaza del Arco donde tuvo lugar el encuentro del Aleluya y la Solemne Celebración de la Resurrección del Señor, quitando la capa negra de la Virgen como símbolo de la victoria de Cristo a la muerte. Posteriormente, el cortejo procesional siguió hasta la Antigua Iglesia de la Compañía de Jesús, al son de pasodobles. Poniendo fin a la Semana Santa de Caravaca 2026.

La procesión llegó hasta la plaza del Arco donde tuvo lugar el encuentro del Aleluya y la Solemne Celebración de la Resurrección del Señor

Balance positivo

Desde la agrupación de Cofradías se hacía un balance muy positivo, su presidente Juan Esteban Piernas explicaba su satisfacción tras “retomar una tradición, que según el archivo municipal, data del siglo XVI, intentando rehacer esa procesión manteniendo muchos de sus aspectos originales”, destacando el trabajo de las Cofradías, “son ellos los que se han cargado el peso y la responsabilidad de poder hacer historia para Caravaca, ya que había mucha ilusión de concluir la Semana Santa con la procesión del Resucitado”. Sobre la valoración de la Semana de Pasión caravaqueña subrayó “la gran afluencia de público que ha habido en las calles de Caravaca estos días, he visto disfrutar mucho a los nazarenos, seguiremos trabajando en mejorar y engrandecer la Semana Santa, una de las más antiguas de la Región de Murcia”.

El Niño Jesús Entronizado, del siglo XVIII, abrió el cortejo procesional / Enrique Soler

Balance muy positivo entre los nazarenos. El presidente de la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, Miguel Navarro, subrayaba que “se está viendo como cada año los caravaqueños quieren participar en la Semana Santa”, destacando en este sentido “los cambios y todas las novedades que ha tenido el programa de este año”.

El sagrado Corazón de Jesús Resucitado entrando en la plaza del Arco / Enrique Soler

Por último, el alcalde de Caravaca, José Francisco García, destacó que la Semana Santa de este 2026 ha dado "un paso adelante”. También puso de manifiesto el trabajo de la Agrupación de Cofradías, “Juan Esteban con su ilusión y su conocimiento de la Semana Santa ha sabido involucrar a las cofradías, siendo un soplo de aire fresco”. García subrayó las novedades de esta edición como “el patrimonio sonoro como el de la carraca y la procesión del Domingo de Resurrección”.

Juan Esteban con su ilusión y su conocimiento de la Semana Santa ha sabido involucrar a las cofradías, siendo un soplo de aire fresco José Francisco García — Alcalde de Caravaca

A nivel turístico incidió en que “Caravaca es una de las cinco ciudades santas del mundo y la Semana Santa no puede ser una cuestión menor”, en materia turística explicó que “los alojamientos han estado todos llenos, hemos visto la hostelería completamente llena, incluso el comercio, se han visto muchos visitantes en la ciudad”