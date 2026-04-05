La alegría por la resurrección de Cristo fue el colofón espectacular de la Semana Santa de Cieza

La procesión de este domingo, la de ‘El Resucitado’, es el momento más importante de toda la Semana Santa ciezana, ya que, siguiendo la tradición cristiana, se llega a su éxtasis final con ‘La Cortesía’ que realizan los distintos pasos participantes, donde todo el sacrificio y esfuerzo llevado a cabo durante la semana parece no pasar factura. De esta forma, los pasos de las distintas cofradías se reunieron en la Esquina del Convento y las imágenes comenzaron a danzar de alegría, representando la resurrección de Jesús, entre el constante repiqueteo de las campanas y el jolgorio colectivo. En ese instante a emoción contenida se desbocó. Los cofrades hicieron volar los pasos, llovieron caramelos por doquier y los espectadores y espectadoras vibraron, involucrándose en la fiesta.

La porocesión de 'EL Resucitado' en Cieza / Javier Gómez Bueno

Posteriormente, los distintos pasos de las cofradías ciezanos recorrieron las calles Paseo, Salvador Seguí, Buen Suceso, Angostos, Tercia, Santo Cristo y Cánovas del Castillo, embargando de alegría a los miles de espectadores, volviendo a hacer “bailar” los pasos procesionales y dejando a su paso una avalancha de caramelos que hicieron, como es tradición, las delicias de los más pequeños.

Asimismo, la procesión estuvo compuesta por los siguientes pasos: la Cofradía de La Oración del Huerto y El Santo Sepulcro con el ‘Ángel Triunfante’; la Cofradía de Jesús Resucitado con ‘Jesús Resucitado’; la Cofradía del Descendimiento de Cristo y Beso de Judas con el ‘La Aparición de Jesús a María Magdalena’; la Cofradía de Jesús con el ‘Santa María Salomé’; la Cofradía de Santa María Magdalena con ‘Santa María Magdalena’; la Cofradía de San Pedro con ‘Santa María de Cleofás’; la Cofradía de la Samaritana con el ‘ Los Discípulos de Emaús’; la Cofradía de la Santa Verónica con ‘La Ascensión’; la Cofradía de San Juan con ‘ San Juan’; y la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón con ‘La Virgen del Amor Hermoso’.

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Con esta apoteosis mística se llegó al final de la Semana Santa de Cieza 2026, la cuarta desde que ostenta la distinción de calidad que la declaró de Interés Turístico Internacional, que ha sido un éxito absoluto de participación y de visitantes.