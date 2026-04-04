Detenido por interrumpir a gritos una procesión en Abarán y tratar de pegar a dos policías

Un sujeto, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, ha sido detenido por interrumpir a gritos una procesión en el municipio de Abarán y por tratar de golpear a dos policías locales que intervinieron para frenarle, indican fuentes policiales. Ya está en la cárcel.

Ocurrió el Viernes Santo de madrugada, en la conocida como Procesión de los Penitentes, cuando se procedía a rezar el Rosario.

El individuo, explican las mismas fuentes, entró “gritando e interpelando a los asistentes”, lo que obligó a intervenir a la patrulla de Policía Local que estaba ya ahí, controlando que el acto se desarrollase con normalidad.

Los municipales sacaron del desfile al hombre, pero él, lejos de calmarse, intentó pegarles. Por eso fue reducido y engrilletado.

Se dio la circunstancia de que, cuando se lo iban a llevar, un hermano del sospechoso se abalanzó sobre los agentes para tratar de impedirlo. Los agentes solicitaron refuerzos y este pariente también fue detenido.

No ha trascendido qué tipo de consignas chillaba. Testigos explicaron que el hombre, de origen marroquí, gritaba “cosas en su idioma”.

Ambos hermanos son viejos conocidos de la Policía y cuentan con antecedentes en su currículum. Responderán por alteración de orden público, desobediencia y atentado contra agentes de la autoridad.

Los dos hermanos, a prisión

Del caso se ha hecho cargo la Guardia Civil, cuerpo competente para asumir la investigación. Tras ser llevados ante la autoridad judicial, en Cieza, el acusado de interrumpir el cortejo a gritos fue mandado a prisión provisional. Su hermano, también.

La razón: por delitos anteriores, por los que habían sido condenados, se les había concedido el beneficio de la suspensión de la pena privativa de libertad con la condición de que no volviesen a delinquir. Y, dado que han vuelto a delinquir, ingresan en la cárcel, para responder por aquello.