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Los bomberos rescatan en helicóptero a un senderista accidentado en Alhama de Murcia

El hombre había caído a una zona de difícil acceso situada detrás de las Paredes de Leiva

Los bomberos rescatan a un senderista accidentado en helicóptero

Los bomberos rescatan a un senderista accidentado en helicóptero / 112

José Arrondo

Un hombre de 70 años ha sido rescatado por los bomberos tras sufrir una caída mientras hacía senderismo por una zona situada detrás de las Paredes de Leiva, en Alhama de Murcia.

Según comunicó a través de sus redes y su web el 112, la persona se había dañado el tobillo y se encontraba en un lugar de difícil acceso. Todo esto provocó que se tuviera que utilizar un helicóptero para sacarlo.

Una vez fue extraído el senderista de la zona, fue llevado al Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca para recibir la atención de los sanitarios.

De acuerdo con los servicios de emergencia, al lugar se trasladó el Grupo de Rescate Aéreo de los bomberos, pero también participaron la Policía Local, agentes medioambientales y los sanitarios.

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El lugar empleado para su traspaso al hospital fue la pista de atletismo Antonio Peñalver.

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