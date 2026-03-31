Los niños son los protagonistas de la noche de Lunes Santo en Caravaca

Cientos de niños llenaron las calles del municipio de Caravaca en la procesión de Lunes Santo, la última en incorporarse a la programación de la Semana de Pasión de la Ciudad Santa del Noroeste murciano.

Este año estrenaron nuevo recorrido y también un encuentro que protagonizaron todas las cofradías, que participan en la plaza del Arco.

Se trata de la última en incorporarse a la programación de la Semana de Pasión de la Ciudad Santa del Noroeste murciano

Cortejo

Procesión Infantil /Lunes Santo en Caravaca_204 / Enrique Soler

La salida tuvo lugar desde la parroquia de La Concepción. El cortejo lo abrió Nuestro Señor del Camino del paso Encarnado, seguido de Nuestro Padre Jesús de la Inocencia de la Cofradía de Los Moraos. Seguidamente, se abrió paso entre los cientos de personas que se agolpaban en la glorieta caravaqueña, San Juan de Letrán del paso blanco, para continuar con la imagen de Nuestra Señora de las Lágrimas de los Azules. Cerró el cortejo procesional Nuestra Señora de los Clavos de los negros.

La procesión infantil tomó rumbo a la calle Mayor para concluir en la plaza del Arco

La procesión infantil tomó rumbo a la calle Mayor para concluir en la plaza del Arco, donde tuvo lugar el Sermón de la Pasión y el Encuentro Infantil. Un texto preparado para la ocasión por el vicario de la zona Pastoral, David Martínez.

Posteriormente, todos los tronos se trasladaron hasta la Iglesia Parroquial del Salvador.

Caravaca se tiñe de Morado

Esta noche tendrá lugar la procesión de la Oración del Huerto con la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Participarán las imágenes de la Oración de Jesús en el Huerto y la Santísima Virgen de la Consolación y Lágrimas, y estarán acompañados por la Banda de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Bullas y la Banda de Música de Archena.